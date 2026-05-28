Estensione delle operazioni sotto copertura alla polizia penitenziaria

Il governo ha approvato il 'decreto sicurezza' che estende le operazioni sotto copertura alla polizia penitenziaria per indagare su eventuali reati compiuti dai detenuti dentro il carcere.

Con l'ultimo ' decreto sicurezza ', approvato dal governo a febbraio, il governo ha esteso per la prima volta le operazioni sotto copertura anche alla polizia penitenziaria .

Questo significa che alcuni agenti della polizia penitenziaria possono entrare in carcere in incognito, come infiltrati, per indagare su eventuali reati compiuti dai detenuti dentro il carcere, soprattutto reati di terrorismo, ma anche reati molto più comuni. È una grossa novità: le attività sotto copertura sono già permesse a polizia, carabinieri e guardia di finanza per facilitare le indagini su alcuni reati, ma non sono mai state formalmente legali all'interno del carcere





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