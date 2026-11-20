Zhi Ge estradato da Singapore negli Usa per insider trading. Accuse di frode finanziaria e riciclaggio nel caso che coinvolge banchieri d'investimento e fusioni milionarie.

La giustizia finanziaria internazionale ha segnato un passo significativo con l'estradizione di Zhi Ge, cittadino singaporiano di 35 anni, verso gli Stati Uniti. L'arresto e il trasferimento seguono un'indagine pluriennale avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro una rete criminale organizzata che operava a livello globale per lucrare su informazioni riservate sui mercati finanziari.

Apparizione Federale e Accuse Formali a Boston

Zhi Ge ha effettuato la sua prima comparsa in tribunale il 20 novembre presso il tribunale federale di Boston, dove ha dovuto rispondere a gravi accuse di frode finanziaria e riciclaggio di denaro. Il trasferimento legale da Singapore è stato formalizzato da un tribunale locale dopo che Ge era stato arrestato nel 2024 nel suo paese d'origine, ponendo le basi per il processo federale che lo attende in America.

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Il pubblico ministero ha specificato che Ge è considerato uno dei capi di una sofisticata operazione di insider trading durata oltre otto anni. La rete, che avrebbe generato decine di milioni di dollari di profitti illeciti, si basava sullo scambio di dati privilegiati riguardanti le finanze aziendali e i piani di fusione e acquisizione di numerose società quotate in borsa.

La Struttura Gerarchica e i Complici Internazionali

Le accuse delineano un'organizzazione che vedeva Zhi Ge in posizione di leadership insieme a due complici chiave: Samy Khouadja, ex banchiere d'investimento con base in Francia, ed Emma Safi, co-proprietaria di un ristorante francese attivo con Khouadja. Mentre Ge è attualmente detenuto, la maggior parte degli altri nove imputati complessivamente coinvolti nell'inchiesta, incluso Khouadja, è ancora considerata latitante dalle autorità americane.

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Emma Safi rappresenta una figura anomala nel panorama accusatorio poiché è già sotto custodia nelle prigioni degli Stati Uniti dal 2025. La donna si è dichiarata non colpevole delle accuse a suo carico, aprendo la strada a un futuro processo indipendente o congiunto che chiarirà il suo ruolo effettivo nella catena di comando della rete criminale.

Tecniche di Communication Codificata e Reclutamento

Dal 2016 al 2024, i sospetti hanno reclutato banchieri e addetti ai lavori per procurarsi informazioni privilegiate su società quotate, pagando regolarmente questi informatori per i loro segreti commerciali. I documenti d'accusa rivelano che Ge cercava attivamente nuovi reclute, inviando messaggi nel 2019 a un amico attore a New York per chiedere di presentargli "banchieri d'investimento di grandi banche specializzati in fusioni e acquisizioni".

Per nascondere le proprie attività alle autorità di vigilanza, il gruppo utilizzava telefoni cellulari usa e getta e app di messaggistica crittografata. I membri della rete parlavano in un codice segreto: definivano il denaro "greens" (verdi) e riferivano ai potenziali partner di fusione di un'azienda come "ragazze" e "modelli", una tattica sofisticata per eludere i filtri di sorveglianza finanziaria.

Operazioni su Fusioni da Bilioni e Profitti Ileciti

L'accusa indica che le informazioni ottenute illegalmente sono state sfruttate per trades mirati prima dell'annuncio pubblico di operazioni milionarie. Tra i casi citati figurano l'acquisizione del 2020 da parte di AstraZeneca di Alexion Pharmaceuticals per 39 miliardi di dollari e l'acquisto del 2024 da parte di Novartis di MorphoSys per 2,9 miliardi di dollari. Questi deal hanno offerto opportunità di guadagno enormi per chi era anticipatamente a conoscenza dei dettagli.

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Un'ulteriore strategia illecita consisteva nel filtrare le informazioni ottenute direttamente a giornalisti specializzati. Questo permetteva ai membri della rete di monetizzare ulteriormente le notizie quando venivano rese pubbliche, chiudendo il cerchio del profitto attraverso la manipolazione della stampa finanziaria. La next hearing per Zhi Ge è fissata per il 16 dicembre al tribunale federale per l'atto d'accusa formale.