Estradizione James Cox Chambers Jr: il pubblico ministero spagnolo sostiene la richiesta Usa

Il pm spagnolo Juan Hernandez Villalba sostiene l'estradizione di James Cox Chambers Jr per rivolte e riciclaggio, mentre la Corte Suprema esamina le obiezioni di natura politica.

Un pubblico ministero spagnolo ha ufficialmente espresso sostegno alla richiesta degli Stati Uniti di estradare James Cox Chambers Jr, multimilionario erede di un impero mediatico e noto benefattore filopalestinese. La posizione del procuratore Juan Hernandez Villalba, annunciata venerdì, si inserisce in un procedimento complesso che vedrà la Corte Suprema spagnola pronunciarsi nelle prossime settimane sulla sorte dell'imprenditore. La decisione finale spetterà poi al Consiglio dei ministri, guidato dal portavoce Elma Saiz, dopo l'iter giudiziario. Questo caso rappresenta un nodo politicamente spinoso per il governo socialista spagnolo, storicamente vicino alla causa palestinese e già al centro di tensioni con l'amministrazione Trump.

Dettagli legali e accuse di rivolta organizzata

L'accusa statunitense against James Cox Chambers Jr si fonda su reati gravi che includono la rivolta, la conspiracy to commit riot (cospirazione per commettere rivolta) e il riciclaggio internazionale di denaro. Il pubblico ministero ha chiarito che la richiesta non poggia su mere ideologie o dichiarazioni politiche, ma su un'azione organizzata, finanziata ed eseguita che ha provocato ingenti danni materiali. Secondo Villalba, la valutazione della gravità di tali atti compete esclusivamente al tribunale statunitense competente, sottolineando la natura criminale delle azioni attribuite all'imputato piuttosto che la loro motivazione politica.

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Il riferimento specifico alle accuse di rivolta riguarda i manifestanti filopalestinesi del 2023 che hanno protestato contro l'azienda di difesa israeliana Elbit Systems nel New Hampshire. Le autorità americane sostengono che James Cox Chambers Jr abbia svolto un ruolo attivo nel finanziare e supportare queste attività disturbative, configurando così il quadro delle accuse per le quali è stato arrestato.

Difesa politica e ruoli degli attori coinvolti

La difesa di James Cox Chambers Jr, noto anche con il soprannome Fergie, contesta fermamente l'accusa di motivazioni politiche, sostenendo invece che il procedimento sia una persecuzione mirata. Chambers, arrestato il 10 luglio durante le vacanze a Ibiza su richiesta delle autorità Usa, è detenuto da allora e ha rifiutato di acconsentire all'estradizione. Il suo avvocato Aitor Martinez ha evidenziato come le persone responsabili dei danni materiali nel New Hampshire siano state condannate per reati minori, puniti con una pena di sessanta giorni, ben al di sotto della soglia di un anno prevista dal trattato di estradizione tra Stati Uniti e Spagna.

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James Cox Chambers Jr ha dichiarato in aula di non aver causato alcun danno durante le proteste e di essersi limitato a trasferire fondi personali in Tunisia, dove risiedeva, per finanziare la sponsorizzazione della squadra di calcio Club Africain e di una palestra. Il suo team legale ha sottolineato come abbia donato oltre un milione di dollari a cause umanitarie a Gaza e pagato le spese legali per membri del gruppo attivista Palestine Action, ribadendo la richiesta di giustizia, ragione e misericordia verso chi si ritiene vittima di un'ingiustizia politica.

Impatto diplomatico e prossime tappe legali

La sensibilità politica del caso è amplificata dal contesto internazionale, con il governo spagnolo guidato dai socialisti che ha subito critiche da parte dell'amministrazione Trump per la sua posizione filopalestinese. Questa tensione contribuisce a un quadro diplomatico già complesso tra Madrid e Washington, rendendo la decisione finale del Consiglio dei ministri un atto ad alto rischio politico. Il Ministero della Giustizia americano ha declinato ogni commento riguardo al caso, lasciando che il processo proceda secondo le normative spagnole e gli accordi bilaterali esistenti.

Le prossime settimane saranno decisive per l'evoluzione della vicenda, con la Corte Suprema chiamata a emettere il suo verdetto. Se l'Alta Corte determinerà che la richiesta di estradizione è politicamente motivata, l'estradizione non potrà procedere secondo la legge spagnola. La portavoce Elma Saiz ha confermato che il gabinetto ministeriale esaminerà la sentenza della Corte prima di prendere la determinazione finale, assicurando che il processo rispetti pienamente lo Stato di diritto e gli obblighi internazionali dello Stato.