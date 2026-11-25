La Russia ha estradato in Cina Shu, ricercato per 15 miliardi di yuan. Il ritorno segue l'incontro Xi-Putin a Shenzhen e la cattura in Russia nel novembre 2025.

La Federazione Russa ha completato l'estradosione di un cittadino cinese, identificato con il solo cognome Shu, verso la Repubblica Popolare Cinese. Questa decisione arriva a seguito di una richiesta formale avanzata dalle autorità di Pechino per le presunte irregolarità finanziarie commesse dal soggetto. L'operazione è stata confermata martedì dall'agenzia di stampa statale Xinhua, che ha dettagliato il rientro del ricercato nel territorio cinese.

Il caso riguarda accuse di raccolta illegale di depositi pubblici per un valore superiore a 15 miliardi di yuan, equivalenti a 2,25 miliardi di dollari. Le accuse ufficiali, citate dal Ministero della Pubblica Sicurezza, sostengono che Shu non possedesse le qualifiche necessarie né le autorizzazioni regolamentari finanziarie per accettare fondi dal pubblico. Il sospettato viene incolpato di aver promesso rendimenti annuali elevati su prodotti di gestione patrimoniale che, secondo le indagini, erano stati completamente inventati.

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Timeline degli eventi e della cattura

La sequenza degli eventi che ha portato all'estradosione ha inizio con un'indagine condotta dalla polizia nella provincia orientale dello Zhejiang. A seguito di tale inchiesta, l'ordine di arresto per Shu è stato approvato nel febbraio 2025. Il ricercato è stato successivamente localizzato e catturato dalla polizia russa nel novembre 2025. Il processo burocratico si è concluso quando la Russia ha ufficialmente approvato l'estradosione nel settembre successivo, consentendo il rientro in Cina avvenuto il 5 novembre.

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Contesto geopolitico e visita a Shenzhen

Il ritorno di Shu si colloca in un momento di avvicinamento diplomatico tra i due paesi. Il suo rientro segue direttamente un appello del presidente cinese Xi Jinping per una cooperazione più profonda e a tutto tondo. Questa richiesta è stata avanzata la scorsa settimana durante un incontro ufficiale con il leader russo Vladimir Putin. L'incontro si è tenuto nella città meridionale di Shenzhen, sottolineando l'importanza strategica della collaborazione tra i due governi in ambito economico e legale.

Dichiarazioni ufficiali e cooperazione internazionale

Un funzionario del ministero cinese ha sottolineato che l'estradosione dimostra la ferma determinazione di Cina e Russia a combattere congiuntamente la criminalità. Le autorità hanno specificato che la Cina continuerà a impegnarsi attivamente per rafforzare la cooperazione internazionale. L'obiettivo dichiarato è quello di portare alla giustizia tutti i fuggitivi all'estero, confermando la volontà di perseguire i trasgressori finanziari indipendentemente dalla loro ubicazione geografica.