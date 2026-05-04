Eswatini e Taiwan: la strategia cinese di isolamento e le tensioni geopolitiche

L’Eswatini, unico paese africano a riconoscere Taiwan, è al centro delle tensioni tra Cina e Taiwan. Nonostante le pressioni cinesi, il presidente taiwanese è riuscito a visitare il regno africano, ma la strategia di Pechino per isolare Taiwan continua attraverso pressioni diplomatiche, economiche e militari. La Cina punta a un’eventuale riunificazione, ma un attacco diretto sembra improbabile a breve termine.

L’ Eswatini , ex Swaziland, è l’ultima monarchia assoluta in Africa e un punto di osservazione privilegiato per comprendere le dinamiche geopolitiche tra Cina e Taiwan. Nonostante la crisi mondiale e le tensioni internazionali, il viaggio del presidente taiwanese in questo piccolo regno africano ha un significato strategico.

L’Eswatini è infatti l’unico paese africano a mantenere rapporti diplomatici con Taiwan, mentre tutti gli altri hanno scelto di allinearsi con Pechino. Il presidente taiwanese aveva inizialmente programmato una visita alla fine di aprile, ma le pressioni cinesi su vari stati per impedire il sorvolo del suo aereo lo hanno costretto a rinviare il viaggio.

Tuttavia, alla fine, il viaggio è stato possibile, anche se l’itinerario è rimasto segreto. Questo episodio riflette la strategia cinese di isolare Taiwan, che si basa su una combinazione di pressioni diplomatiche, economiche e militari. La Cina, infatti, sta riducendo il numero di paesi che riconoscono Taiwan attraverso la cosiddetta 'diplomazia del libretto degli assegni', mentre le manovre militari cinesi interferiscono con la sovranità territoriale di Taiwan, che Pechino considera una provincia ribelle.

La domanda che sorge è se la Cina possa davvero attaccare Taiwan nel contesto attuale. Alcuni analisti credono che il momento sia favorevole, soprattutto perché gli Stati Uniti sono impegnati in altre crisi, come quella con l’Iran.

Inoltre, esperti statunitensi hanno ripetutamente avvertito che l’esercito cinese potrebbe essere pronto per un’offensiva entro il 2027. Tuttavia, nonostante la disparità demografica e militare tra Cina e Taiwan, un’invasione non sarebbe così semplice. Gli Stati Uniti e il Giappone hanno già espresso il loro sostegno a Taiwan, il che potrebbe allargare il conflitto.

Inoltre, le conseguenze economiche globali sarebbero devastanti, dato il ruolo cruciale di Taiwan nella produzione di semiconduttori e nell’industria elettronica. La Cina, quindi, preferisce un approccio più graduale, combinando pressioni e incentivi per indebolire Taiwan dall’interno. Un esempio di questa strategia è l’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Cheng Li-wun, leader del Kuomintang (Kmt), il principale partito d’opposizione taiwanese.

Questo incontro, il primo in dieci anni, mira a dividere l’unità taiwanese e favorire gli interessi del Partito Comunista Cinese. Il Kuomintang, storicamente legato alle radici continentali, è in opposizione al Partito Progressista al governo, che si considera taiwanese. Con le elezioni presidenziali del 2028 in vista, Pechino cercherà di influenzare l’esito a proprio favore, anche attraverso mezzi non ortodossi. Nel frattempo, la Cina continuerà a dimostrare che Taiwan non può funzionare autonomamente senza il sostegno di Pechino.

Anche se il presidente taiwanese è riuscito a raggiungere l’Eswatini nonostante le pressioni cinesi, la battaglia per il riconoscimento internazionale di Taiwan è lungi dall’essere finita





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