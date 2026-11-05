Etiopia compra Sukhoi SU-35 e S-400: armi su debito record

L'Etiopia acquisisce caccia russi e sistemi anti-aereo nonostante il default. Analisi dei costi, del finanziamento e delle tensioni nel Corno d'Africa.

Il primo ministro dell' Etiopia, Abiy Ahmed, ha annunciato ufficialmente all'ultimo Vertice Russia-Africa di Mosca l'acquisizione di dodici aerei da combattimento Sukhoi SU-35 e di quattro sistemi di difesa antiaerea S-400 della ditta Almaz-Antey. Questa decisione strategica è stata comunicata a ottobre, in un momento di elevata tensione regionale nel Corno d'Africa, segnando un decisivo potenziamento delle capacità belliche addisababane.

Costi elevati e default del debito

La fattura per questa moderna forza aerea è estremamente onerosa. Ogni Sukhoi SU-35 costa tra 80 e 100 milioni di dollari, mentre ciascun sistema S-400 supera i 500 milioni di dollari. Il totale impegno finanziario per Addis Abeba supera i 3 miliardi di euro. Questa spesa massiccia avviene mentre il Paese affronta un default tecnico per il mancato pagamento di una rata di eurobond di 33 milioni di dollari.

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Addis Abeba ha richiesto al G20 l'ingresso nel Common Framework per la ristrutturazione del debito. Le negoziazioni sono complesse e riguardano 8,4 miliardi di dollari del totale debitorio, che ammonta a circa 34 miliardi di dollari. Un primo accordo con i creditori privati prevede un rimborso di 880 milioni entro il 2029, mentre le trattative per il resto del debito procedono con difficoltà.

Finanziamenti occulti e attori internazionali

La domanda centrale riguarda le fonti di finanziamento di questo riarmo in un'economia fragile. Abiy Ahmed non ha chiarito come un Paese in default possa acquistare sofisticate tecnologie, integrandole con droni già ricevuti da Cina, Iran e Turchia durante il conflitto in Tigray. Le opzioni possibili includono crediti all'esportazione russi o fondi occulti.

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Gli Emirati Arabi Uniti sono sospettati di sostenere il governo con ingenti flussi di denaro per controllare i traffici del Mar Rosso. Un acquisto "a debito" è la scena più probabile, rendendo la richiesta di aiuto al G20 apparentemente contraddittoria agli occhi delle istituzioni finanziarie internazionali.

Contesto regionale e spesa militare africana

La situazione etiopica si inserisce in un trend continentale di crescente militarizzazione. Le spese documentate per gli armamenti in Africa hanno raggiunto 58,2 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento dell'8,5% rispetto all'anno precedente. La Nigeria e il Sudafrica guidano il Sub-Sahara, mentre Algeria e Marocco dominano il Nord Africa.

Stati del Sahel come Burkina Faso, Mali e Niger aumentano le spese militari fino a un quarto del bilancio nazionale. Questi accordi sono spesso legati a forniture russe e concessioni minerarie, creando una dinamica economica opaca che risucchia risorse da economie già fragili e sotto stress finanziario.