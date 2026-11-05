Etiopia e Sudan chiudono consolati: escalation diplomatica e tensioni al confine

Etiopia e Sudan chiudono consolati vicini al confine. Accuse reciproche di sostegno a ribelli e RSF minano la stabilità del Corno d'Africa e creano crisi umanitaria.

Il quadro geopolitico del Corno d'Africa ha registrato un nuovo e grave passo indietro mercoledì 4 novembre, con le autorità di Addis Abeba e Khartum che hanno proceduto simultaneamente alla chiusura dei rispettivi consolati situati nelle immediate vicinanze della linea di demarcazione confinaliera. Questo gesto simbolico ma potente, annunciato da funzionari governativi di entrambe le nazioni, segnala l'ulteriore e irreversibile deterioramento delle relazioni bilaterali tra i due stati confinanti, trascinandoli in una spirale di ostilità che rischia di destabilizzare l'intera regione.

Chiudere i consolati e accusarsi di sostegno ai ribelli

Il nucleo della disputa attuale risiede in accuse reciproche di natura militare e strategica, dove ciascuna parte ritiene l'altra responsabile del sostegno fornito ai nemici interni. Nello specifico, il governo di Khartum ha formalizzato l'accusa secondo cui l'Etiopia permetta alle Forze di Supporto Rapido (RSF), un potente gruppo paramilitare sudanese, di operare e rifornirsi attraverso il territorio etiope. In risposta a questa narrazione, Addis Abeba ha ribattuto sostenendo che sia il Sudan a fornire supporto logistico e politico ai ribelli tigrayani, che operano nella regione settentrionale del Tigray, una mossa che Etiopia considera una minaccia diretta alla sua integrità territoriale.

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Escalation diplomatica presso ONU e Unione Africana

La tensione ha raggiunto livelli critici la scorsa domenica, quando il governo sudanese ha deciso di elevare la questione su palcoscenici internazionali di altissimo profilo. Khartum ha depositato una denuncia formale presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e presso il Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana. L'accusa principale mossa contro Addis Abeba in queste sedi è quella di consentire apertamente alle RSF di utilizzare lo spazio aereo e terrestre etiope per lanciare attacchi con droni suicidi contro infrastrutture civili situate in territorio sudanese, un atto che i diplomatici sudanesi definiscono come una violazione flagrante del diritto internazionale e della sovranità statale.

L'esecuzione operativa: espulsioni e limiti temporali

L'ordine di chiudere gli uffici consolari non è rimasto solo una dichiarazione politica, ma si è tradotto in azioni esecutive rapide e vincolanti sul territorio. Un alto funzionario etiope ha confermato a Reuters che il consolato sudanese nella città di frontiera di Assosa è stato chiuso d'autorità e che i sei diplomatici in servizio sono stati obbligati a lasciare il paese entro un termine perentorio di 48 ore. Parallelamente, il governo sudanese ha disposto la chiusura del consolato etiope nella città orientale di Gedaref, procedendo immediatamente all'espulsione del personale diplomatico lì impiegato, confermando la natura simmetrica e coordinata della rottura dei legami istituzionali.

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Il contesto umanitario e le negazioni delle parti

La situazione è ulteriormente complicata dal terribile contesto umanitario che permea la guerra civile sudanese, scoppiata nell'aprile 2023 e che, secondo i dati recenti delle Nazioni Unite, ha già causato lo sfollamento forzato di oltre 14 milioni di persone, configurandosi come una delle crisi umanitarie più gravi a livello globale. Nonostante le risonanti accuse, Addis Abeba nega categoricamente qualsiasi forma di supporto alle RSF, mentre il portavoce dell'ufficio del primo ministro etiope si è astenuto dal fornire commenti ufficiali alla richiesta di chiarimenti di Reuters. Allo stesso modo, il Sudan, l'Egitto e l'Eritrea hanno tutte negato le accuse etiope di sostegno ai ribelli tigrayani che nel settembre scorso hanno lanciato una nuova offensiva contro le forze governative.

Dichiarazioni ufficiali sulla volontà di evitare la guerra

Nel mezzo di questa tempesta diplomatica, figure chiave dei governi coinvolti hanno cercato di delineare i limiti dello scontro. Amjad Farid, consigliere per gli affari politici ed esteri del Consiglio di sovranità di transizione del Sudan, ha dichiarato che, sebbene il governo sudanese ritenga fermamente il suo diritto inalienabile alla difesa del proprio territorio, sta compiendo ogni sforzo diplomatico e militare possibile per evitare che la situazione degeneri in una guerra aperta e diretta con l'Etiopia, riconoscendo implicitamente i rischi di un conflitto regionale più ampio.