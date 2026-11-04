Etiopia espelle diplomatici Sudan: tensioni crescenti nel Corno d'Africa

L'Etiopia ha ordinato l'espulsione di sei funzionari sudanesi da Assosa, intensificando le accuse reciproche di sostegno ai ribelli e il timore di un conflitto regionale.

Il governo etiope ha ordinato a sei diplomatici sudanesi di lasciare il territorio nazionale entro quarantotto ore, un passo che segnala un grave deterioramento delle relazioni bilaterali. La decisione, annunciata mercoledì da un alto funzionario, riguarda specificamente il personale del consolato sudanese nella città di confine di Assosa. Addis Abeba non ha fornito motivazioni ufficiali per questa misura drastica, lasciando il personale consolare con un termine perentorio e stretto per le pratiche di espatrio.

Accuse di sostegno ai gruppi armati

Il Sudan accusa pubblicamente l'Etiopia di fornire assistenza militare alle Forze di Supporto Rapido, una fazione paramilitare chiave nella guerra civile. Al contrario, l'Etiopia sostiene che il Sudan stia finanziando e armando i ribelli nella regione del Tigray, nel nord del paese. Entrambe le nazioni negano formalmente queste gravi imputazioni, ma la retorica offensiva ha creato un clima di profonda diffidenza strategica tra le capitali.

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Tensione internazionale e denunce ONU

Domenica, il governo sudanese ha formalizzato una denuncia contro Addis Abeba presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana. Khartoum accusa l'Etiopia di aver consentito alle Forze di Supporto Rapido di utilizzare la sua sovranità territoriale per lanciare attacchi aerei, inclusi droni suicidi, contro infrastrutture civili nel Sudan. Questa escalation diplomatica riflette la grave preoccupazione per la sicurezza regionale e la violazione del territorio sovrano.

Impatto umanitario e crisi regionale

Il conflitto interno sudanese, iniziata nell'aprile 2023, ha provocato una delle peggiori crisi umanitarie globali, con oltre quattordici milioni di persone sfollate secondo i dati delle Nazioni Unite. L'Etiopia, a sua volta, accusa il Sudan, l'Egitto e l'Eritrea di sostenere i ribelli tigrayani che hanno lanciato un'offensiva contro le forze governative a settembre. Tutti e tre i paesi negano qualsiasi involvement, ma le tensioni potrebbero fondersi creando un conflitto più ampio nel Corno d'Africa.

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Posizioni ufficiali e stabilità

Amjad Farid, consigliere per gli affari politici ed esteri del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, ha dichiarato che il governo rimane fermo nel diritto di difendere il proprio territorio. Nonostante le accuse reciproche, Farid ha aggiunto che Khartoum sta compiendo ogni sforzo possibile per evitare una guerra aperta con l'Etiopia. Il portavoce dell'ufficio del primo ministro etiope non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters, mantenendo un silenzio strategico.

Prospettive future e stabilità

L'espulsione dei diplomatici da Assosa rappresenta un momento critico nella diplomazia regionale, poiché le accuse e le controaccuse si intensificano. Il timore principale è che le due guerre separate si fondono, destabilizzando l'intera area del Corno d'Africa. Il funzionario etiope responsabile dell'ordine ha chiesto l'anonimato per discutere la questione, evidenziando la delicatezza della situazione. La comunità internazionale osserva con attenzione le prossime mosse di entrambe le parti per evitare un'escalation militare diretta.