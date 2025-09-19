Etna: verso la Docg entro il 2026, il presidente Cambria racconta le sfide e le prospettive

Francesco Cambria, presidente del Consorzio Etna Doc, annuncia l'imminente passaggio alla Docg entro il 2026, illustrando i progressi, le sfide e le prospettive del territorio durante gli Etna Days. L'intervista rivela i benefici della Docg, il ruolo dei giovani produttori, l'impatto dei dazi e lo sviluppo dell'enoturismo.

Un'etichetta che cambierà volto, una data che segna un traguardo: entro il 2026 l' Etna potrà fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata e Garantita ( Docg ). A rivelarlo è Francesco Cambria , presidente del Consorzio Etna Doc, durante gli Etna Days, in un'esclusiva intervista a Il Gusto.

Il presidente ha delineato il percorso e le sfide del territorio, toccando temi cruciali come dazi, mercati, prospettive future, controlli di qualità, accoglienza turistica e il ruolo fondamentale dei giovani produttori che oggi rappresentano una vera e propria forza coesa. La conversazione, condotta con franchezza, offre uno spaccato del secondo mandato di Cambria, un presidente instancabile che fin dal primo giorno in carica ha perseguito con determinazione obiettivi ambiziosi come la zonazione, l'aggiornamento delle mappe e il rafforzamento dell'immagine dell'Etna nel mondo. Un lavoro di squadra eccezionale, guidato anche dall'operato del direttore Maurizio Lunetta, che ha permesso di raggiungere traguardi significativi e di affrontare sfide complesse. Il Consorzio Etna Doc ha recentemente inaugurato una nuova sede a Piedimonte Etneo, all'interno del “Vecchio Museo della Vita e del Vino”, concessa dal Comune. Questo spazio non è semplicemente un ufficio, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di vino. Ospita un infopoint con le nuove mappe dell'Etna Doc suddivise per versanti e contrade, l'elenco delle aziende aperte all'accoglienza e tutte le informazioni utili per chi desidera visitare le cantine. L'obiettivo è quello di avvicinare non solo i turisti stranieri, ma anche i residenti delle zone limitrofe, offrendo servizi diretti e un'immagine più vivida della denominazione. L'apertura di questo nuovo spazio testimonia l'impegno del consorzio nel promuovere e valorizzare il territorio, creando un punto di incontro e di informazione per tutti gli amanti del vino dell'Etna. Parlando del cammino verso la Docg, Cambria ha affermato di aver raccolto l'85% delle firme necessarie e di aver completato la parte più complessa della documentazione. L'ottenimento della Docg entro il 2026 rappresenterà un riconoscimento di equità, allineando l'Etna alle altre grandi zone vinicole italiane e confermando il suo status tra le prime dieci denominazioni del Paese. I benefici concreti includono un sistema di controlli più rigoroso e una protezione maggiore contro le contraffazioni. Cambria ha ricordato come in passato siano state rinvenute bottiglie di Etna Doc prodotte persino in Danimarca. La Docg, con la fascetta numerata, renderà molto più difficile la frode, garantendo la qualità del prodotto e tutelando i consumatori. In merito ai dazi americani, Cambria ha sottolineato come, nonostante le iniziali preoccupazioni, l'impatto sia stato contenuto, grazie alla condivisione dei costi tra produttori e importatori, mantenendo i prezzi stabili sugli scaffali negli Stati Uniti. L'Etna, dopo una fase di crescita esplosiva, si sta consolidando, mantenendo un elevato livello qualitativo e attirando importanti investimenti e nuovi produttori. Gli Etna Days testimoniano questa crescita, con vini di eccellenza provenienti sia dalle cantine storiche che dalle nuove realtà vitivinicole





