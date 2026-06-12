Eurodac in tilt al primo giorno del Patto Migrazione UE: dubbi sulla preparedness degli Stati membri

Il database Eurodac, centrale per il nuovo Patto UE su migrazione e asilo, ha subito un malfunzionamento tecnico nel giorno dell'entrata in vigore. Il problema, riconosciuto dall'Olanda, solleva questioni sulla capacità degli Stati membri di implementare le nuove regole di screening e sulla robustezza del sistema.

Il sistema Eurodac , la banca dati centrale dell'Unione europea per l'asilo, ha subito un malfunzionamento tecnico venerdì, coincidente con l'entrata in vigore del nuovo Patto dell'UE su migrazione e asilo.

Il guasto, verificatosi durante un aggiornamento del sistema, è stato confermato dalle autorità olandesi. Il Servizio olandese per l'immigrazione e la naturalizzazione (IND) ha dichiarato che il database non era pienamente operativo nemmeno prima del failure e che diversi Stati membri sono stati colpiti. Il portavoce dell'UE Marcus Lammert ha minimizzato l'accaduto durante la conferenza stampa quotidiana, definendolo normale per un primo giorno di funzionamento e assicurando che gli Stati membri si stanno gradualmente collegando.

Tuttavia, numerosi rapporti indicano che molti Stati membri sono impreparati ad attuare i requisiti del patto. Alcuni paesi mancano delle infrastrutture necessarie per le nuove procedure di screening, mentre altri, come i Paesi Bassi, hanno incontrato difficoltà tecniche con il rinnovato sistema Eurodac.

Il patto prevede nuove norme di screening obbligatorie per i migranti che arrivano in modo irregolare, con una procedura della durata massima di sette giorni per registrarli in Eurodac, raccogliendo dati biometrici (impronte digitali, immagini facciali, copie di documenti di viaggio) e informazioni su alcuni minori. Successivamente, le autorità valuteranno le vulnerabilità, la nazionalità e le intenzioni di asilo, per indirizzare gli individui verso la procedura appropriata, compresi i processi accelerati alle frontiere per i richiedenti considerati non idonei alla protezione, provenienti da paesi ritenuti sicuri.

La concomitanza del malfunzionamento con l'entrata in vigore del patto solleva interrogativi sulla preparedness dell'UE e sulla capacità di implementare tempestivamente un sistema complesso che coinvolge tutti gli Stati membri, con implicazioni per la gestione delle migrazioni, la protezione dei diritti fondamentali e la solidarietà tra i paesi dell'Unione. Nonostante le rassicurazioni, il problema evidenzia le sfide tecnologiche e organizzative nella realizzazione di una policy migratoria comune in un'Unione con 27 sistemi nazionali diversi da integrare





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