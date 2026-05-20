'Euroleague si conferma la coppa di Unai Emery': Aston Villa si aggiudica la finale dopo una facile vittoria contro il Friburgo

Unai Emery ha festeggiato con emotività il quinto successo dell'Europa League con la sua Aston Villa, battendo il Friburgo per 0-3 in una finale putty facile. Gli inglesi hanno dominato la partita, segnando due goal nel finale del primo tempo prima che Rogers chiudesse definitivamente i conti. L'Europa League si conferma la coppa di Emery, capace di vincerla cinque volte.

L'Aston Villa domina la finale di Europa League e batte il Friburgo per 0-3, segnando due goal nel finale del primo tempo prima che Rogers chiuda i conti a mezz'ora dalla fine.

Ennesimo trionfo per Unai Emery. Tutto troppo facile per l'Aston Villa che domina la finale di Europa League e batte il Friburgo per 0-3. La formazione tedesca, guidata dall'italiano Vincenzo Grifo, regge per quaranta minuti ma all'intervallo gli inglesi sono già avanti di due reti grazie ai goal di Tielemans e Buendia. All'inizio della ripresa ci pensa Rogers in scivolata a calare il tris e chiudere con largo anticipo i conti facendo scattare la festa dei Villans.

Nel finale in campo anche l'ex Juve Douglas Luiz. L'Europa League si conferma la coppa di Unai Emery, capace di vincerla cinque volte con tre club diversi (Siviglia, Villarreal e appunto Aston Vill). Grifo (5.5) non si accende , Matanovic (5) mai pericoloso, Manzambi (6) è l'unico a provarci nel primo tempo





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