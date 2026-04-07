Eurolega: Milano sconfitta a Valencia, addio play-in. Sconfitta anche la Virtus Bologna

L'Olimpia Milano perde contro Valencia e dice addio al play-in di Eurolega. Settima sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna contro il Bayern Monaco. L'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Non perdere le dirette, le news e gli highlights! L' Olimpia Milano ha combattuto strenuamente sul campo di Valencia , arrivando anche a un vantaggio di 13 punti nel corso del terzo quarto. Tuttavia, la squadra guidata da coach Peppe Poeta ha subito la reazione dei padroni di casa, che hanno inflitto ai meneghini la diciannovesima sconfitta stagionale, con un punteggio di 102-96.

Questo risultato di fatto elimina l'Olimpia dalla corsa per il torneo play-in, una partecipazione già compromessa, ma che dipenderà anche dall'esito della partita del Monaco in programma domani. I 20 punti segnati da Armoni Brooks non sono bastati a contrastare i 25 punti di Jean Montero e i 20 di Brancou Badio, che hanno siglato la definitiva eliminazione dal torneo play-in. La squadra di coach Poeta ha disputato un'ottima partita sul campo di Valencia, rivelazione di questa stagione. Da segnalare le ottime prestazioni di Armoni Brooks, top scorer dei suoi con 20 punti e un eccellente 6/12 da tre punti, affiancato dai 16 punti di Zach LeDay e dai 14 di Shavon Shields. I padroni di casa, tuttavia, hanno risposto con determinazione, sostenuti dai 25 punti di Jean Montero e dai 20 di Brancou Badio. \Per assistere all'eliminazione definitiva di Milano sarà necessario attendere la partita di domani del Monaco, ma considerando la posizione in classifica, con due squadre davanti prima ancora della decima posizione, non ci sono più speranze di rimonta per la squadra di Poeta, a sole due giornate dalla conclusione della regular season. La classifica di Eurolega si fa sempre più delineata, ma per Milano la situazione appare quasi disperata. Il sogno del play-in si allontana, con una stagione che si conclude con l'amaro sapore della delusione per i tifosi milanesi. Le speranze riposte in questa stagione europea si infrangono contro la determinazione delle squadre avversarie, che hanno saputo sfruttare al meglio le debolezze di Milano. L'analisi della partita evidenzia una squadra di Milano che ha saputo esprimere un buon gioco, ma che ha pagato a caro prezzo l'incapacità di mantenere alta la concentrazione per tutta la durata dell'incontro. Gli errori commessi nei momenti cruciali hanno pesato sull'esito finale, condannando l'Olimpia a una sconfitta amara. La delusione è palpabile, ma la squadra dovrà ora concentrarsi sulla conclusione del campionato, cercando di onorare al meglio le ultime due partite.\Altro dato significativo è la settima sconfitta consecutiva della Virtus Bologna, che ha subito una sconfitta in casa contro il Bayern Monaco con il punteggio di 80-85. L'Eurolega è interamente trasmessa in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, per non perdere neanche un minuto dello spettacolo offerto dalle squadre più forti d'Europa. Valencia-Milano 102-96 e Virtus-Bayern 80-85 sono solo due dei risultati che hanno caratterizzato questa giornata di Eurolega, con l'Olimpia Milano che vede sfumare le speranze di partecipazione al play-in e la Virtus Bologna che continua il suo momento di difficoltà. L'attenzione degli appassionati di basket si concentra ora sulle prossime sfide, con l'obiettivo di capire quali squadre riusciranno a conquistare un posto nei play-off. La regular season si avvicina alla conclusione, e ogni partita diventa fondamentale per definire le posizioni finali





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