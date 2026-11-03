Euronaval 2024: Boom del mercato navale e droni al centro della difesa europea

La fiera Euronaval a Parigi registra un record di partecipanti. Il mercato navale vale 122 miliardi di dollari, con droni e AI come nuove frontiere strategiche.

La fiera della difesa Euronaval si apre martedì nei pressi di Parigi, segnando un momento cruciale per l'industria aerospaziale e bellica europea. I governi continentali, sempre più scettici sulla affidabilità degli Stati Uniti come alleati difensivi e preoccupati dall'aggressività russa, stanno accelerando i programmi di potenziamento delle proprie marine militari. Questa transizione geopolitica sta guidando una domanda senza precedenti di tecnologie navali avanzate.

Record di espositori e crescita del mercato globale

Gli organizzatori dell'evento, in programma dal 3 al 6 novembre, prevedono un numero record di partecipanti alla mostra commerciale. La partecipazione è aumentata del 45% rispetto all'edizione precedente svolta due anni fa, riflettendo l'urgenza strategica attuale. Secondo i dati forniti dagli stessi organizzatori, il mercato globale della cantieristica navale militare e paramilitare ha raggiunto un valore di 122 miliardi di dollari nel periodo 2024-2025. Questo importo rappresenta un incremento del 50% rispetto ai livelli registrati due anni prima, confermando la vitalità del settore.

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Grandi gruppi presentano tecnologie integrate

I principali colossi della difesa internazionale hanno preparato showcase dettagliati per dimostrare le proprie capacità operative. Tra i protagonisti assoluti figurano il francese Naval Group, il tedesco TKMS e il produttore europeo di missili MBDA. Questi gruppi industriali esporranno una gamma vasta di prodotti che spaziano dalle navi da guerra tradizionali fino al software di combattimento avanzato e alle munizioni navali specializzate. La presenza di questi giganti sottolinea la competizione tecnologica in atto per dominare le future operazioni marittime.

Droni e sfide tecniche per la sorveglianza

L'attenzione principale della fiera sarà concentrata sui sistemi di droni, considerati fondamentali per la nuova dottrina navale. Il contrammiraglio Guillaume Merveilleux du Vignaux, commissario generale di Euronaval, ha evidenziato come i velivoli senza pilota offrano versatilità operativa unica. Le applicazioni vanno dai sistemi subacquei autonomi per il monitoraggio dei cavi sottomarini o la ricerca di mine, ai droni di superficie destinati alla sorveglianza o alla distruzione per impatto. Gli esperti sottolineano che l'integrazione di queste nuove piattaforme con navi o sottomarini costruiti decenni fa rimane una sfida ingegneristica complessa.

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Le difficoltà operative in mare sono significative e diverse da quelle terrestri. Un ufficiale della Marina francese ha spiegato durante una conferenza stampa che le navi in movimento richiedono adattamenti specifici per i sistemi basati su GPS. Inoltre, l'interferenza generata dai radar delle navi o dagli scafi in acciaio presenta ostacoli tecnici non trascurabili per il corretto funzionamento dei dispositivi remoti.

Intelligenza artificiale contro attacchi anonimi

Oltre alle sfide hardware, esiste un problema critico riguardante l'attribuzione delle responsabilità negli attacchi marittimi. I funzionari militari e gli executive del settore indicano che le operazioni non attribuite, specialmente quelle coinvolgenti droni, stanno diventando sempre più comuni. Per affrontare questa minaccia, l'industria sta puntando sull'intelligenza artificiale come strumento chiave. Il commissario du Vignaux ha dichiarato che l'AI permetterà progressi significativi nel gestire grandi quantità di dati catturati da radar e sensori, migliorando la capacità di identificare gli autori delle aggressioni.

Questa evoluzione tecnologica risponde direttamente alle recenti tensioni internazionali. Lo scorso mese, la NATO ha annunciato l'invio di ulteriori aerei da pattugliamento marittimo e droni nel Mar Nero. Questa decisione era una risposta diretta a una serie di attacchi mortali con droni contro navi da carico avvistati al largo delle coste rumene e bulgare. Tali incidenti sono stati collegati direttamente alla guerra condotta dalla Russia in Ucraina, accentuando la necessità di soluzioni di difesa proattiva.

Il crescente utilizzo di droni in mare, unito agli attacchi contro infrastrutture sottomarine critiche e al targeting della navigazione commerciale nei conflitti mediorientali, segna un cambiamento strutturale nelle sfide affrontate dalle forze navali europee. La fiera Euronaval funge quindi da termometro essenziale per comprendere come l'Europa stia riorganizzando la propria sicurezza marittima in un contesto globale sempre più instabile e competitivo.