Europa: Crisi Gas, Stretto Hormuz Costa 127 Miliardi e Scorte Minime

La chiusura dello Stretto di Hormuz costa all'Europa 127 miliardi di euro e mette a rischio le scorte di gas per l'inverno 2026-27 secondo IEA e von der Leyen.

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha imposto all'Europa un costo aggiuntivo di 127 miliardi di euro per le importazioni di combustibili fossili, senza garantire alcun quantitativo supplementare di energia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato questa grave perdita economica durante il suo intervento al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup. Secondo la sua analisi, ogni importazione di petrolio e gas comporta il rischio di introdurre nella regione anche gli shock economici e le crisi geopolitiche che solitamente li accompagnano. Questa situazione evidenzia la profonda vulnerabilità strutturale dei mercati energetici europei di fronte a blocchi strategici nelle rotte di rifornimento.

Tensioni Militari e Impact Geopolitico

La situazione si è rapidamente aggravata nella notte scorsa, quando gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei contro alcuni obiettivi situati in Iran, precisamente nella zona dello Stretto di Hormuz. La televisione di stato iraniana ha confermato di aver udito potenti esplosioni sull'isola di Qeshm, segnalando l'impatto delle operazioni militari. Un funzionario americano ha dichiarato all'agenzia di stampa che gli obiettivi presi di mira erano le postazioni iraniane che utilizzavano missili terra-aria contro gli obiettivi statunitensi. Quest'ultimo episodio segna la prima azione militare compiuta dall'amministrazione Trump dal primo di settembre, innescando nuove preoccupazioni per la stabilità delle forniture energetiche globali.

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Scorte Gas ai Minimi Storici dal 2013

L'International Energy Agency (IEA) ha pubblicato un report che avverte come i depositi di gas nell'Unione Europea si apprestino ad affrontare la stagione di riscaldamento 2026-27 con scorte ai livelli più bassi registrati dal 2013. La presenza di riserve così esigue aumenta ulteriormente la dipendenza della regione dalle forniture globali di gas naturale liquefatto per soddisfare i picchi di domanda stagionale. Questa condizione rende l'Europa particolarmente vulnerabile se il prossimo inverno dovesse essere più freddo del previsto o in caso di guasti tecnici e altre interruzioni delle forniture. La mancanza di un cuscinetto di sicurezza significativo amplifica i rischi operativi per gli sistemi energetici nazionali.

Rischio Collasso Scorte Sotto 10 Percento

Le simulazioni condotte dall'IEA indicano che, entro la fine di marzo 2027, i livelli di stoccaggio del gas nell'Ue potrebbero scendere al di sotto del 10% della capacità operativa. Questo scenario catastrofico ipotizza condizioni meteorologiche più fredde della media e il perdurare delle interruzioni nei flussi di gas naturale liquefatto attraverso lo Stretto di Hormuz. Tale situazione renderebbe il mercato europeo particolarmente esposto a eventuali imprevisti, come ulteriori ondate di gelo, guasti tecnici alle infrastrutture o altre interruzioni nelle forniture. La velocità con cui il gas può essere prelevato dagli impianti di stoccaggio tende a diminuire drasticamente quando i livelli di riempimento scendono sotto la soglia del 30% della capacità operativa, riducendo la capacità di risposta ai picchi di domanda.

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Concorrenza Globale per Carichi Limitati

I bassi livelli di stoccaggio in Europa, combinati con le limitate opzioni di stoccaggio nei paesi importatori di gas naturale liquefatto in Asia e Sud America, intensificheranno la concorrenza per un numero limitato di carichi flessibili nei prossimi mesi. Questa competizione eserciterà una pressione al rialzo sui prezzi spot, soprattutto durante i periodi di forte domanda globale. Inoltre, la necessità di immettere gas negli impianti durante l'estate del 2027 aumenterà notevolmente, prolungando potenzialmente le tensioni sul mercato anche nell'anno successivo. La scarsità di opzioni di stoccaggio regionali crea un mercato globale estremamente teso e sensibile alle variazioni della domanda.

Contrazione Offerta e Domanda Globale

Il rapporto stima che nel 2026 l'offerta globale di gas naturale liquefatto subirà una contrazione del 3%, pari a quasi 20 miliardi di metri cubi. Si prevede inoltre un calo della domanda globale di gas di circa l'1,5%, corrispondente a quasi 65 miliardi di metri cubi. Questa riduzione è dovuta a una contrazione dei consumi in Medio Oriente, a una riduzione dell'uso industriale del gas in Europa e, in molti paesi asiatici, al passaggio dal gas al carbone nel settore della produzione di energia elettrica. Questi fattori strutturali aggravano il quadro di insicurezza energetica, richiedendo strategie di adattamento immediate e coordinate a livello internazionale per mitigare i rischi di crisi prolungate.