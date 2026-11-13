Europa e Intelligenza Artificiale: La Sfida della Sovranità Tecnologica e il Ritardo Competitivo

Analisi della posizione dell'Unione Europea nella corsa globale all'intelligenza artificiale, evidenziando gli sforzi di Macron e della Commissione per ridurre la dipendenza da USA e Cina, contrastare i ritardi infrastrutturali e gestire le sfide energetiche e di sicurezza.

Il continente europeo si trova di fronte a una sfida epocale e complessa, caratterizzata da un ritardo strutturale nel settore dell' intelligenza artificiale rispetto alle potenze globali come gli Stati Uniti e la Cina.

Dopo aver perso la battaglia del web e dei social media, l'Europa rischia di arrivare nuovamente ultima, o quantomeno in ritardo, nella rivoluzione tecnologica definita dall'IA. La riunione informale dei ventisette leader dei paesi dell'Unione Europea a Dublino ha rappresentato un momento cruciale per discuterne, guidati dalle posizioni decise della Francia e del presidente Emmanuel Macron.

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Emmanuel Macron lancia strategia coordinata per l'IA

Egli ha sottolineato con determinazione che l'Europa possiede tutte le risorse necessarie per competere, inclusi talenti, energia e know-how tecnologico, ma che è fondamentale accelerare i tempi decisionali e agire con una strategia comune e coordinata. La competizione sul piano globale è spietata: mentre gli Stati Uniti, sotto l'impulso di figure come Donald Trump e supportati dalle big tech, investono massicciamente in infrastrutture per l'IA, la Cina ha accelerato le proprie capacità fino a sfidare direttamente il primato americano.

L'Europa, invece, fatica a rientrare in corsa a causa di investimenti insufficienti, di una frammentazione del mercato interno, dei costi elevati dell'energia e di una forte dipendenza dai chip prodotti all'estero. Contemporaneamente, Bruxelles deve anche sviluppare un quadro normativo solido per governare tecnologie sempre più autonome e potenzialmente fuori controllo, bilanciando innovazione e sicurezza.

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Arthur Mensch, CEO di Mistral, azienda francese considerata il campione europeo dell'IA, ha evidenziato come la maggior parte dei servizi online europei non funzioni su infrastrutture proprie, ma dipenda da fornitori stranieri, proponendo invece di investire nel potenziamento delle capacità interne. Questa situazione è ulteriormente complicata dalle recenti turbolenze nel settore dei semiconduttori, in particolare dopo le dimissioni del fondatore di Nvidia, Jensen Huang, a causa di scandali personali e preoccupazioni per la sicurezza nazionale legate alla spionaggio.

Roberta Metsola respinge mantra della sconfitta europea

Nvidia, essendo il principale produttore mondiale di chip e fornitore di infrastrutture per l'IA, riveste un'importanza strategica vitale per l'Unione Europea, che si trova dipendente dalle forniture statunitensi e asiatiche. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha respinto con fermezza il pessimismo sul fatto che l'Europa abbia perso la corsa, affermando di non sopportare il mantra della sconfitta.

Ha sottolineato la presenza di talenti di livello mondiale, un ecosistema tecnologico eccellente e aziende leader globali, esortando a sbloccare i capitali per permettere alle idee di crescere su scala europea. Tuttavia, gli ostacoli sono concreti e significativi. Il costo e la disponibilità dell'energia rappresentano un freno serio, poiché l'elaborazione dei dati richiede enormi quantità di elettricità.

Gigafactory IA tra investimenti e ritardi burocratici

Inoltre, il progetto di costruire sette AI Gigafactories in Europa, equipaggiate con i chip più avanzati grazie ad accordi con aziende come AMD, Nvidia e Qualcomm, si scontra con ritardi burocratici e con la difficile trattativa sul prossimo bilancio europeo 2028-2034. Nonostante la previsione di 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e almeno 20 miliardi di investimenti privati, il decollo di questi progetti è incerto, sottolineando la necessità di un coordinamento più efficace tra gli Stati membri per ridurre la dipendenza estera e recuperare il ritardo sui modelli più avanzati.