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+Europa e Renzi: il muro dei riformisti contro Italia Viva

HuffPostItalia#6 in Italia
+Europa e Renzi: il muro dei riformisti contro Italia Viva
+Europa · Riccardo Magi · Matteo Renzi
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I sondaggi mostrano che l'alleanza con Matteo Renzi costa voti al centrosinistra. +Europa e altri centristi rifiutano il patto, temendo l'isolamento elettorale e la soglia del 4%.

La costruzione della coalizione di centrosinistra per le prossime consultazioni elettorali si scontra con un ostacolo strutturale di natura elettorale. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha evidenziato come i dati dei sondaggi della primavera 2024 rivelino una dinamica precisa: l'alleanza con Matteo Renzi riduce drasticamente il consenso del centrosinistra. Questa realtà spiega l'attuale stallo nella formazione di "Margherita 4.0", il progetto della gamba moderata dell'opposizione, che fatica a trovare aderenti disposti a correre sotto l'egida dell'ex premier.

I dati elettorali contro l'alleanza

Il ricordo di Magi ai suoi interlocutori è lapidario e basato su numeri precisi. Due anni fa, a poco meno di un mese dalle elezioni europee, +Europa commissionò un sondaggio che prevedeva per l'alleanza tra il suo partito e quella di Renzi il 6,2%. Il risultato finale, tuttavia, fu il 3,8%, con la conseguente esclusione dal Parlamento europeo a causa della soglia di sbarramento al 4%. Molti elettori riferirono di non poter votare per Renzi, percependo la lista come dominata esclusivamente dalla sua figura, nonostante la presenza di altri candidati.

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La situazione attuale non offre prospettive diverse. Alcuni esponenti centristi hanno fatto commissionare nuovi sondaggi in queste ore, che assegnano a Italia Viva, il partito di Renzi, tra l'1,9% e il 2,2%. Questo dato conferma che l'ex premier è diventato, agli occhi dei riformisti, una sorta di peso mortale. Non si trova chi sia disposto a fare l'accordo elettorale con lui, nonostante Renzi sia l'unico a godere della posizione di forza di non dover raccogliere le firme per presentare le liste alle elezioni del prossimo anno.

La reazione strategica di Matteo Renzi

Di fronte a questo isolamento, l'ex premier ha reagito entrando in modalità macchina da guerra. Inarrestabile, compulsivo e irrefrenabile, Matteo Renzi è determinato a tornare il deus ex machina della politica nostrana. Tuttavia, questa volta a muoverlo non sono solo l'ego sconfinato e la passione per le trame, ma un terrore allo stato puro. È il senso di disperazione innescato da un sano istinto di sopravvivenza: se alla fine restasse davvero da solo, con il suo partitino al 2% e dintorni, l'ex premier rimarrebbe fuori dai giochi e fuori dal prossimo Parlamento.

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Per questa ragione, Renzi predica la "necessità" di "fare un accordo al Centro per vincere e battere Meloni, che altrimenti si prende anche il Quirinale". Inseguito dallo stigma di chi fa perdere voti, rilancia l'idea di Silvia Salis come federatrice della Margherita 4.0 e poi ministra del futuro governo. Questa mossa ha innescato la reazione infastidita della sindaca di Genova, che ha dichiarato: "Basta fughe in avanti, basta parlare di me e non con me. Questa storia mi ha stancata".

L'approccio degli altri partiti centristi

La comparsata di Renzi a "8 e mezzo" è emblematica della sua nuova strategia. Accusato da Lilli Gruber di essere "uno che fa perdere e non guadagnare voti", di non godere di fiducia e di essere il regista di operazioni opache e discutibili, l'ex premier si è mostrato mansueto. Quasi un politico in pensione, o come un nonnetto disarmato, Renzi ha ripetuto di non avere più le ambizioni di dieci anni fa, quando era l'uomo più potente d'Italia. Ha dichiarato di vivere una fase pacificata e di non voler più fare gol, limitandosi a mandare in porta Elly Schlein o qualcun altro.

La comparsata a "8 e mezzo" è emblematica della sua nuova strategia. Accusato da Lilli Gruber di essere "uno che fa perdere e non guadagnare voti", di non godere di fiducia e di essere il regista di operazioni opache e discutibili, l'ex premier si è mostrato mansueto. Quasi un politico in pensione, o come un nonnetto disarmato, Renzi ha ripetuto di non avere più le ambizioni di dieci anni fa, quando era l'uomo più potente d'Italia. Ha dichiarato di vivere una fase pacificata e di non voler più fare gol, limitandosi a mandare in porta Elly Schlein o qualcun altro.

L'impossibile equilibrio matematico

Il problema per Renzi è che nessuno dimentica. Nessuno si fida. Giuseppe Conte chiede "garanzie" a Elly Schlein per fare l'alleanza con lui. Anche gli altri esponenti centristi, da Ernesto Maria Ruffini a Magi, da Bruno Tabacci a Franco Gabrielli, da Alessandro Onorato al socialista Enzo Maraio a Vincenzo Spadafora, approcciano la trattativa con l'ex premier come un gatto alle prese con un cane ringhioso. Fanno la gobba, soffiano e tirano fuori le unghie.

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Nonostante questo diffidante approccio, la segretaria del Pd ha messo a verbale in più occasioni che "senza Renzi si perdono le elezioni, si lasciano il Paese e il Quirinale nelle mani di Giorgia Meloni". La questione è matematica: solo con Italia Viva, garantiscono tutti i sondaggi, il centrosinistra è avanti al centrodestra. Senza il suo partito, è sotto di quell'1-2% che impedirebbe a Schlein & Co. di raggiungere e superare la soglia del 42% con la quale battere Meloni e incassare il premio di maggioranza. La somma dei partiti alleati con Italia Viva non è mai algebrica, creando un paradosso insuperabile per l'opposizione.

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