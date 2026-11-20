Analisi dei segnali di pace tra Europa e Russia, con dettagli sui raid russi, le condizioni di negoziato e le posizioni di Trump e Putin sulla guerra in Ucraina.

L'Europa avanza con cautela verso il tavolo delle trattative con la Russia, un passo significativo che evidenzia la gravità della situazione militare in Ucraina. La stessa possibilità discussa a Mosca riguardo a una visita di una delegazione europea indica una volontà di dialogo, sebbene mediata da vie indirette. Questo sviluppo sottolinea quanto la pressione sia alta per Kyiv, dove le operazioni militari continuano con intensità devastante.

L'escalation militare e le vittime a Kiev

Il bilancio delle ultime operazioni russe è estremamente pesante, con Volodymyr Zelensky che definisce gli attacchi come uno dei più massicci dall'inizio del conflitto. Sono stati lanciati oltre 110 missili e 400 droni contro la capitale ucraina, causando almeno sette vittime. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato che tre ponti che attraversano il fiume Dnipro sono stati colpiti, in quella che viene descritta come una risposta ">molto più dolorosa" alla distruzione del ponte di Crimea, promessa dal presidente Vladimir Putin.

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Il conflitto sta estendendo la sua onda d'urto oltre i confini ucraini, colpendo infrastrutture diplomatiche internazionali. Le ambasciate di Austria e Paesi Bassi a Kiev subiscono danni durante i bombardamenti. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per denunciare queste azioni. La minaccia si estende anche alle nazioni confinanti, con due missili e un drone che sconfinano nel territorio polacco senza causare danni fisici, ma innescando l'invio di jet da caccia per intercettarli.

Varsavia definisce questo evento una ">provocazione", sottolineando che gli aerei sono stati intercettati a soli 75 km di distanza dalle esercitazioni della coalizione dei Volenterosi. Un altro drone russo è rimasto nello spazio aereo della Moldavia per nove minuti. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, utilizza questi episodi per dimostrare che la minaccia russa interessa direttamente l'Europa e la comunità transatlantica, richiedendo una risposta unita e decisa.

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Le condizioni europee per i negoziati di pace

Dal vertice G20 di Shenzhen arrivano segnali complessi sul desiderio di disinnescare la crisi. Vladimir Putin sostiene che l'Unione Europea e l'Ucraina non siano ancora pronti per un accordo, affermando che il Cremlino è disponibile a confrontarsi esclusivamente con i membri dell'eurotroika, ovvero Francia, Germania e Regno Unito. Parigi pone una condizione fondamentale prima di procedere: il riconoscimento da parte russa del ruolo specifico spettante agli europei nei colloqui di pace.

Berlino fa eco a questa posizione, esigendo che Mosca si impegni in veri negoziati e non in semplici dimostrazioni. A Bruxelles, il mandato di rappresentanza è stato esteso anche a Italia e Polonia, formando così la coalizione dell'euroquintetto (E5), coadiuvati dalla Commissione Europea e dal Consiglio dell'Unione. L'obiettivo prioritario rimane l'avvio immediato del dialogo, nonostante le profonde divergenze strategiche.

Il presidente finlandese Alexander Stubb afferma di credere che un incontro con Vladimir Putin sia indispensabile per porre fine alla guerra. Stubb ha già contattato il leader russo tre settimane fa, insieme al premier norvegese, in un'iniziativa considerata isolata e criticata da altri paesi UE. La sua logica si basa sull'idea che in Russia esista una sola persona che decide, e che solo attraverso il confronto diretto si possano ottenere risultati concreti, evitando che altri attori internazionali impongano la loro volontà.

Le posizioni di Washington e le proposte americane

Dall'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua visione sulla risoluzione del conflitto, affermando che Vladimir Putin vuole porre fine alla guerra e si sta stancando della situazione attuale. Durante il ritorno dalla Cina, Trump ha istruito i suoi inviati, Jared Kushner e Steve Witkoff, impegnati a Berlino, per accelerare i colloqui con gli europei. Ha anche chiesto esplicitamente di smettere di stanziare miliardi di aiuti a Kiev, proponendo una soluzione rapida tramite una telefonata al cancelliere tedesco Friedrich Merz.

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Secondo Axios, Trump avrebbe anche accennato al ruolo della Cina, citando un'apparente amicizia tra Xi Jinping e Volodymyr Zelensky come potenziale leva per un accordo. Nella dichiarazione congiunta di Shenzhen, la Russia aveva tentato di inserire una clausola sull'Ucraina, ma gli Stati Uniti l'hanno definita ">inappropriata" e l'hanno fatta rimuovere. Putin, dal canto suo, ha lanciato un invito agli ucraini per passare dalla loro parte, suggerendo un'unità nel senso più ampio del termine, pur non necessariamente in un unico Stato.

Le distanze attuali tra le posizioni europee e russe appaiono ancora insormontabili. Un elemento di disaccordo comune è l'esclusione di figure come Kaja Kallas, Alto rappresentante Ue, dal processo di negoziazione. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la sua presenza un disturbo per qualsiasi iniziativa di pace, rendendola irricevibile per il Cremlino.

Scenario Nato e ostacoli all'accordo

La proposta avanzata dall'inviato americano Jared Kushner include due scenari principali: il primo prevede che l'Ucraina rinunci al Donbass in cambio dell'adesione alla NATO; il secondo suggerisce di congelare il conflitto sulla attuale linea del fronte, garantendo all'Ucraina sicurezza tramite un trattato. L'idea di un ingresso nella NATO irrigidisce immediatamente Mosca, con il viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov che definisce tale opzione ">assolutamente inaccettabile".

Pericolosamente incerto rimane anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sebbene l'adesione all'Alleanza Atlantica sia stata una priorità dal primo giorno dell'invasione, Zelensky esita sul fatto che gli Stati Uniti e l'Ucraina condividano la stessa interpretazione dell'articolo 5. Per l'Ucraina, questo articolo significa che le forze armate dei paesi partner opereranno direttamente sul territorio ucraino, un impegno militare che Washington potrebbe non essere disposto a sostenere in pieno, creando un nuovo vuoto strategico nel cuore della trattativa.