Europa in caldo: riunioni di emergenza e disagi per turisti e residenti

Un'ondata di caldo torrido sta investendo gran parte dell'Europa, provocando riunioni di emergenza in Francia, avvertimenti a livello nazionale in Germania e disagi per turisti e residenti in Italia. Le temperature stanno raggiungendo livelli record e gli scienziati affermano che il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di caldo più frequenti e intense.

Un'ondata di caldo torrido sta investendo gran parte dell' Europa , provocando riunioni di emergenza in Francia , avvertimenti a livello nazionale in Germania e disagi per turisti e residenti in Italia .

Le temperature stanno raggiungendo livelli record e gli scienziati affermano che il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di caldo più frequenti e intense. Le autorità di Parigi stanno intervenendo per attenuare l'impatto sui residenti, mentre la Germania e l'Italia stanno facendo fronte a nuove sfide per gestire il caldo estivo.

I visitatori facevano la fila sotto un sole cocente fuori dal Colosseo, mentre la gente si spruzzava acqua sul viso presso la centrale Fontana di Nettuno del XVI secolo e si riparava all'ombra dei portici. Le temperature comprese tra i 39 e i 40 gradi Celsius si estenderanno dal sud-ovest attraverso la regione parigina fino alla Borgogna, con alcune zone che potrebbero raggiungere i 41 °C. La combinazione di calore e umidità potrebbe scatenare violenti temporali e gli scienziati stanno monitorando la situazione per prevedere eventuali emergenze sanitarie e perturbazioni economiche





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