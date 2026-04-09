Europa League: Grifo trascina il Friburgo, pari per Porto e Braga

I risultati delle partite di andata dei quarti di finale di Europa League: il Friburgo si avvicina alla qualificazione, mentre Porto e Braga ottengono solo un pareggio. Analisi delle prestazioni individuali e dei momenti chiave delle partite.

L'entusiasmo italiano in Europa League si manifesta attraverso la prestazione di Vincenzo Grifo, la cui rete ha dato il via alla vittoria del Friburgo contro il Celta Vigo, con un risultato finale di 3-0 che apre le porte alla qualificazione. Al contrario, il Porto di Francesco Farioli deve accontentarsi di un pareggio 1-1 contro il Nottingham Forest, un risultato che lascia aperta ogni possibilità per il ritorno. La partita del Porto si è animata rapidamente.

Gomes, all'11' del primo tempo, ha portato in vantaggio i portoghesi, sfruttando una momentanea debolezza difensiva. Tuttavia, solo due minuti dopo, Fernandes ha compromesso la situazione con un autogol inaspettato, causato da un retropassaggio sbagliato dalla trequarti campo che ha beffato il proprio portiere. Il Porto, nonostante la sfortuna, ha dominato la maggior parte del match, mantenendo comunque un certo controllo. Un momento di tensione è arrivato dopo un'ora di gioco, quando Jesus è entrato in contatto con Diogo Costa, colpendo il portiere con un ginocchio; la successiva rete è stata annullata dopo una revisione del VAR. Ortega, portiere del Nottingham Forest, si è rivelato fondamentale nel preservare il pareggio, permettendo alla sua squadra di affrontare il ritorno in Inghilterra con buone prospettive. Passando al Friburgo, Grifo ha illuminato la scena con un tiro spettacolare all'incrocio dei pali al 10', dando il via allo show del Friburgo. Beste ha poi raddoppiato al 32', e Ginter ha completato l'opera con un colpo di testa preciso su calcio d'angolo, siglando il 3-0 finale. Una menzione speciale va anche alla partita tra Braga e Betis, anticipata a mercoledì, che si è conclusa con un pareggio 1-1. Grillitsch, con un colpo di tacco, ha portato in vantaggio il Braga al 5', mentre il Betis ha pareggiato nella ripresa grazie a un rigore trasformato da Cucho Hernandez, dopo un fallo in area su Ezzalzouli. Questi risultati dimostrano la complessità e l'incertezza del torneo, con le squadre che si contendono l'accesso alle fasi successive. Le partite di andata dei quarti di finale di Europa League offrono quindi un panorama vario e ricco di emozioni, con molteplici spunti di riflessione in vista delle gare di ritorno. Il Friburgo, grazie a una prestazione convincente, ha ipotecato la qualificazione, mentre Porto e Nottingham Forest si giocheranno tutto nel secondo confronto. Anche la sfida tra Braga e Betis rimane aperta, con entrambe le squadre desiderose di conquistare un posto in semifinale. L'Europa League continua ad affascinare e a regalare sorprese, mantenendo alta la suspense e l'interesse degli appassionati di calcio





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