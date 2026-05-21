European Conference on Tobacco and Health: The Real Emergency is Dependence on Nicotine, Not Just Smoking

La seconda giornata della European Conference on Tobacco or Health a Milano ha rivelato una realtà ormai chiara sulla vera emergenza di oggi che non riguarda solamente il fumo e non riguarda più il tabacco tradizionale ma la dipendenza da nicotina a 360 gradi. I dati zilei si concentrano sui giovani e sulle nuove tecnologie come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato.

In Europa circa 4 milioni di adolescenti tra i 13 e i 15 anni utilizzano prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche stanno superando le sigarette tradizionali tra i più giovani come nel Regno Unito.

La prima sigaretta elettronica per un ragazzo su sette è stata 'svapata' sotto i 13 anni. Il principale congresso europeo del settore ha allargato il mirino, mettendo sotto accusa e-cig, prodotti a tabacco riscaldato e le nicotine pouches (le bustine di nicotina da assumere oralmente).

In Italia, si stima che i consumatori regolari di e-cig e tabacco riscaldato nella fascia d'età 18-34 anni siano quasi 1,7 milioni (ISS-ISTAT), praticamente la metà (circa il 45%) di tutti gli utilizzatori di sigarette elettroniche e tabacco riscaldato presenti nel nostro paese. Secondo i dati rivelati durante la seconda giornata della European Conference on Tobacco or Health, quasi 4 su 10 hanno già provato la sigaretta elettronica e più di uno su cinque la usa regolarmente.

Ancora più preoccupante il dato relativo all'età di inizio: il 13,7% dei ragazzi ha utilizzato e-cig prima dei 13 anni. Secondo gli esperti intervenuti a Milano, il rischio principale è che i nuovi dispositivi riportino la nicotina a essere percepita come un'abitudine 'normale', moderna e socialmente accettabile. Oggi il problema non riguarda più soltanto le sigarette tradizionali, ma la dipendenza da nicotina nel suo complesso.

La promessa che la sigaretta elettronica aiuti a smettere di fumare si scontra con la realtà dei dati italiani, che dimostrano come lo svapo spesso non favorisca l'addio alle sigarette tradizionali, ma anzi causi ricadute. Molti ragazzi finiscono così nella trappola del 'consumo duale', mentre l'uso duale aumenta i rischi per la salute anche rispetto a chi fuma solo'' sigarette tradizionali.

I dati mostrano che chi utilizza contemporaneamente sigarette ed e-cig abbia un rischio significativamente più elevato rispetto ai fumatori esciusi di sigarette convenzionali: +29% di rischio cardiovascolare, +39% di rischio di ictus, +41% di patologie del cavo orale e +42% di patologie respiratorie. Un altro tema affrontato dagli esperti riguarda l'efficacia delle sigarette elettroniche nella cessazione del fumo.

Alcuni dati epidemiologici proposti nel congresso suggeriscono che questi dispositivi non favoriscano in modo significativo l'abbandono delle sigarette tradizionali e possano anzi facilitare ricadute o nuovi consumi. Secondo i ricercatori la nicotina è tornata di moda e il merito è soprattutto dello smartphone. Questo strumento viene utilizzato per veicolare prodotti di nicotina attraverso annunci illegali online, SMS, newsletter e social.

La de-nicotinizzazione totale degli spazi pubblici, come le scuole, i parchi, le strade e i nodi del trasporto pubblico, è necessaria liberando l'aria non solo dal fumo tradizionale, ma anche da quelli degli aerosol dei prodotti emergenti. L'Italia registra un forte ritardo normativo sui nuovi prodotti contenenti nicotina e la pubblicità per sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato non è mai stata vietata, contribuendo in modo significativo al peggioramento del punteggio italiano all'interno del report della Tobacco Control Scale





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