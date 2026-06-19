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Europei di scherma: oro per la spada maschile, bronzo per la sciabola femminile

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Europei di scherma: oro per la spada maschile, bronzo per la sciabola femminile
SchermaEuropeiSpada Maschile
📆6/19/2026 10:16 PM
📰SkySport
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L'Italia trionfa agli Europei di scherma ad Antony: la squadra maschile di spada vince l'oro battendo la Francia 45-30, mentre la sciabola femminile conquista il bronzo. Quinta e sesta medaglia per l'Italia.

L' Italia brilla agli Europei di scherma ad Antony, con una giornata memorabile per le prove a squadre. La squadra maschile di spada, composta da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, ha conquistato la medaglia d'oro, sconfiggendo nettamente la Francia padrona di casa con un punteggio di 45 a 30.

Questo successo rappresenta la quinta medaglia per la spedizione azzurra nella competizione, e la seconda della giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici. Gli spadisti hanno dimostrato una superiorità schiacciante lungo tutto il torneo: hanno iniziato battendo la Svezia 45-30 negli ottavi, poi la Polonia 45-33 nei quarti, e la Svizzera 45-28 in semifinale. Nella finale, hanno preso il comando fin dall'inizio e hanno mantenuto il controllo, zittendo il pubblico di casa.

Questo oro arriva dopo il trionfo individuale di Mencarelli pochi giorni prima, e il veterano Santarelli ha scherzato sull'inconsapevole leggerezza del giovane campione. Il commissario tecnico Diego Confalonieri ha elogiato il lavoro di squadra e il supporto della Federazione, sottolineando il contributo dei maestri, in particolare Maurizio Mencarelli. La giornata azzurra si è completata con il bronzo della sciabola femminile, una medaglia carica di emozione.

Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale erano chiamate a riscattarsi dopo un individuale senza podi. Hanno iniziato con autorità, battendo la Romania 45-21, poi hanno superato la Polonia 45-43 nei quarti. In semifinale contro la Francia campione del mondo, le azzurre hanno lottato fino alla fine, perdendo 45-38, ma si sono ricompattate per la finale per il terzo posto. Contro l'Ungheria, hanno rimontato e chiuso 45-34, confermando il podio europeo dell'anno precedente.

Il commissario tecnico Andrea Aquili ha elogiato la loro unità e determinazione, sottolineando che questa medaglia è stata costruita con il cuore. Il programma a squadre prosegue domani con il fioretto femminile e la sciabola maschile. Le fiorettiste Batini, Cristino, Errigo e Favaretto cercheranno conferme, mentre gli sciabolatori Bertini, Gallo, Neri e Torre punteranno al riscatto. L'Italia si conferma una potenza della scherma europea, con una spedizione che ha già raccolto cinque medaglie e promette altre soddisfazioni.

Gli atleti azzurri stanno dimostrando talento, coesione e capacità di reagire alle avversità, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli. La fiducia nel lavoro dei tecnici e la forza del gruppo sono i pilastri di questi successi, che riempiono di orgoglio il movimento schermistico italiano. Con la stagione in pieno svolgimento, l'obiettivo è ora mantenere questo slancio in vista dei prossimi impegni internazionali

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Scherma Europei Spada Maschile Sciabola Femminile Italia

 

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