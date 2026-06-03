Eurostat e Istat: inflazione in aumento a maggio, trainata da energia e servizi

A maggio l'inflazione nell'area euro è salita al 3,2% annuo, mentre in Italia ha raggiunto il 3,2% annuo e lo 0,4% mensile. L'energia e i servizi di trasporto sono i settori con le maggiori crescite, mentre gli alimentari restano stabili.

L'Istituto europeo di statistica, Eurostat , ha reso noto che a maggio l'inflazione nei paesi dell'euro zona dovrebbe essersi attestata al 3,2% annuo, in aumento rispetto al 3,0% registrato il mese precedente.

Analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area della moneta unica, si osserva che a trainare la crescita dei prezzi rimane il comparto dell'energia, con un tasso annuo di incremento del 10,9% a maggio contro il 10,8% di aprile. Tra i settori che hanno registrato la maggiore crescita dei prezzi, sempre secondo Eurostat, ci sono poi i servizi (3,5% contro il 3,0% di aprile), gli alimentari, alcol e tabacco (2,0% contro 2,4%) e i beni industriali non energetici (0,9% contro 0,8%).

Diffuse nei giorni scorsi, le stime indicano che a maggio i prezzi in Italia hanno segnato un'ulteriore impennata, con un ritmo simile a quello dell'area euro. L'Istituto nazionale di statistica (Istat) ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato una variazione mensile dello 0,4% e una variazione annua del 3,2% rispetto al 2,7% del mese precedente.

L'inflazione acquisita per il 2026, secondo le stime Istat, è salita quindi al 2,6%. L'accelerazione dell'inflazione in Italia risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati (da +9,6% a +12,6%), degli energetici regolamentati (da +5,3% a +5,8%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +0,6% a +1,8%).

A frenare la dinamica inflazionistica sono stati invece gli alimentari, che mantengono sostanzialmente stabile il loro ritmo di crescita, e la dinamica dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, ferma a maggio al 2,3%. I dati Eurostat e Istat evidenziano una persistenza delle pressioni inflazionistiche, in particolare sul fronte energetico e dei servizi, nonostante un parziale raffreddamento nel settore alimentare. L'aumento dell'inflazione acquisita per il 2026 suggerisce che le aspettative di un ritorno a livelli più contenuti potrebbero essere posticipate.

L'analisi delle componenti mostra come gli energetici, sia regolamentati che non, insieme ai servizi di trasporto, siano i principali driver della crescita dei prezzi al consumo sia nell'area euro che in Italia. Al contempo, la stabilità dei prezzi degli alimentari e del carrello della spesa offre un parziale sollievo per i nuclei familiari, anche se il dato complessivo resta superiore alle aspettative e agli obiettivi della Banca centrale europea





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