Eurostat: Pil Eurozona cresce 0,4% nel Q3 2026, Italia a zero

Dati Eurostat rivelano crescita Pil Eurozona 0,4% a settembre 2026. Italia ferma a zero, Francia in calo. Esplosione deficit energetico e tensioni Confimi.

Istituti statistici europei hanno diffuso dati aggiornati sul terzo trimestre del 2026, mostrando una crescita dell'area euro dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre l'Unione Europea nel suo complesso registra un aumento dello 0,5%. L' Italia segna una flessione stagnante con una crescita pari allo zero, dopo aver registrato lo 0,2% nel secondo trimestre, mentre la Francia subisce una contrazione dello 0,1% e la Germania cresce dello 0,2%, distanziata dalla Spagna che punta al 0,6%. Su base annua, il prodotto interno lordo è aumentato dell'1,3% nell'area euro e dell'1,5% nell'Unione Europea, con l' Italia che chiude a un +0,8%, evidenziando una differenziazione strutturale tra le economie membri.

Analisi dati Pil e occupazione nel 2026

I numeri pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, confermano le stime preliminari anticipate a fine ottobre, delineando un quadro complesso dove l'occupazione rimane stabile sia nell'Eurozona sia nell'insieme dell'Unione rispetto al trimestre precedente, crescendo dello 0,4% su base annua in entrambe le aree. I saldi commerciali evidenziano criticità profonde: a settembre, la zona euro ha registrato un deficit di 10,3 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo, un peggioramento netto rispetto al deficit di 16,6 miliardi di euro di agosto, ma inferiore al surplus di 13,5 miliardi di euro registrato nello stesso mese del 2025, come riportano le ultime analisi statali.

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Deficit energetico e dinamiche commerciali

A settembre 2026, le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo sono ammontate a 272,7 miliardi di euro, incrementando del 6% rispetto ai 257,2 miliardi di euro di settembre 2025, mentre le importazioni si sono attestate a 283 miliardi di euro, con un aumento del 16,1% rispetto ai 243,7 miliardi di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione del saldo è dovuta principalmente all'espansione del deficit energetico, salito da 20,7 a 33 miliardi di euro, e alla contrazione del surplus di macchinari e veicoli, sceso da 10 a 3 miliardi di euro, segnando un punto di svolta critico per la bilancia commerciale continentale.

Per il periodo complessivo gennaio-settembre 2026, l'area euro ha registrato un deficit di 36,5 miliardi di euro, in netto contrasto con il surplus di 102,2 miliardi di euro registrato nel medesimo periodo del 2025, mentre gli scambi commerciali intra-UE sono aumentati del 5,7% rispetto al 2025. Nell'Unione Europea più ampia, a settembre si è registrato un deficit di 16,8 miliardi di euro, un miglioramento rispetto ai 25,3 miliardi di euro di agosto, ma un peggioramento drastico rispetto al surplus di 11,4 miliardi di euro di settembre 2025, trainato dal deficit energetico salito da -24,1 a -37,6 miliardi di euro e dalla riduzione del surplus industriale.

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Tensioni sociali e posizione Confimi

Le tensioni economiche si intrecciano con le reazioni del mondo imprenditoriale, dove Paolo Agnelli, presidente di Confimi, definisce la manovra evanescente e il taglio dell'Irpef offensivo, sottolineando come la finanziaria manchi della volontà di aiutare imprese e famiglie. Agnelli chiarisce che, pur comprendendo le limitazioni di bilancio del governo, è prioritario salvare le aziende e il tessuto sociale, evidenziando il rischio concreto della chiusura delle acciaierie e del collasso del tessuto imprenditoriale nazionale che lascia gli italiani senza prospettive.

Prospettive economiche future

Le previsioni per i prossimi mesi indicano una continua pressione sui bilanci pubblici e privati, con il deficit extra-UE dell'Unione Europea che a settembre 2026 ha raggiunto 16,8 miliardi di euro, mentre le esportazioni extra-UE sono salite a 240,1 miliardi di euro, con un aumento del 4,7% rispetto ai 229,4 miliardi di euro di settembre 2025. Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 256,9 miliardi di euro, con un aumento del 17,9% rispetto ai 218 miliardi di euro dello stesso mese dell'anno precedente, confermando la difficoltà strutturale nel bilanciamento degli scambi esterni che caratterizza l'economia europea del 2026.