Eurostat: Prezzi case Italia -2%, controtendenza UE +61%
Report Eurostat 2010-2025: l'Italia registra un calo reale del 2% nei valori immobiliari, ben lontano dal +61% medio europeo. Analisi dati affitti e inflazione.
Il rapporto "Housing in Europe" di Eurostat evidenzia come, tra il 2010 e il 2025, i valori delle abitazioni nell'Unione europea siano cresciuti del 61%, mentre l' Italia registra un calo del 2%.
Questo dato posizionano il nostro Paese in netta controtendenza rispetto alla media comunitaria. I livelli record di crescita si trovano in Ungheria, Estonia e Lituania.Also readDue consiglieri del XV municipio lasciano Italia Viva per Progetto Civico Italia
Dati Immobiliari e Inflazione Italiana
Sebbene i valori nominali mostrino un leggero rialzo recente, l'analisi del contesto macroeconomico rivela una erosione del potere d'acquisto. L'inflazione in Italia è cresciuta del 33,6%, inferiore al 43% europeo.
Di conseguenza, il costo reale delle abitazioni è diminuito significativamente. Per i proprietari di casa italiani, il bilancio degli ultimi quindici anni appare sostanzialmente negativo o neutro.
Evoluzione Canoni di Affitto e Mercato
Il mercato degli affitti presenta dinamiche diverse. In Europa i canoni sono aumentati del 29%, con la Grecia come unico Paese a registrare un calo dell'8%.
In Italia, il calcolo basato sui dati effettivi mostra un incremento nominale del 18,2% tra il 2010 e il 2025. Tale aumento è stato concentrato soprattutto nel periodo 2022-2025.
Questa crescita degli affitti, pur superiore alla media UE, non ha comunque eguagliato il tasso di inflazione registrato nello stesso arco temporale.
Abitazioni, Struttura Familiare e Spese
La maggior parte della popolazione europea vive in casa di proprietà, con la Germania come eccezione dove prevalgono gli inquilini. In Italia, il 77,1% possiede la propria abitazione.
Le famiglie italiane spendono il 14,1% del reddito per l'alloggio, una quota inferiore alla media UE del 19%. Paesi come la Grecia dedicano al settore oltre il 35% delle risorse disponibili.
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