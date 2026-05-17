Eurovision 2023: Bulgaria trionfa, Israele in crisi, Italia in festa

La Bulgaria ha trionfato con la giovane Dara, davanti all’israeliano Noam Bettam, che fino all’ultimo ha sperato di fare il colpaccio. E sarebbe stato tale anche per via delle proteste e delle polemiche che proprio la partecipazione di Israele aveva innescato. Un contro-evento politico e mediatico che ha finito per distrarre parecchi viennesi dalla vigilia della finale. Finisce così una rassegna accolta da una città che è stata molto più indifferente all’evento di quanto era capitato negli ultimi anni.

La Bulgaria ha trionfato con la giovane Dara , davanti all’israeliano Noam Bettam (i cui voti sono stati accolti da molti fischi) che fino all’ultimo ha sperato di fare il colpaccio.

E sarebbe stato tale anche per via delle proteste e delle polemiche che proprio la partecipazione di Israele aveva innescato. Un contro-evento politico e mediatico che ha finito per distrarre parecchi viennesi dalla vigilia della finale. Finisce così una rassegna accolta da una città che è stata molto più indifferente all’evento di quanto era capitato negli ultimi anni.

Se in Italia l’Eurovision viene raccontato come una gigantesca festa pop, colorata, inclusiva, travolgente, a Vienna il clima è quasi infastidito, freddino come la temperatura che ci ha accolto il 13 maggio: 9 gradi.niente invasione di maxi cartelloni, pochissimi fan vestiti con bandiere e colori dei Paesi in gara, scarsissimo entusiasmo popolare. Persino tra i viennesi il tono delle conversazioni è spesso critico, se non apertamente imbarazzato, nei confronti di un evento accusato da molti di ignorare completamente la realtà politica internazionale e le tensioni che stanno attraversando il mondo.

L’entusiasmo italiano invece non dà segni di diminuire e da ieri il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi è pure il primo esponente del governo italiano a presenziare a una finale di quello che un tempo era chiamato Eurofestival . E di Festival Mazzi ne sa qualcosa, avendo in curriculum la direzione artistica di 6 Sanremo, il primo nel 2004 (affiancando Tony Renis), l’ultimo nel 2012.

E infatti non è per turismo che si trova in Austria: ‘Anche se ora sono ministro del Turismo – ha detto Mazzi – non voglio lasciare inevasi gli impegni che avevo preso come sottosegretario alla Cultura e Spettacolo. SSanchez e il no della Spagna all’Eurovision: ‘Convinti di essere dalla parte giusta della storia’ Il livello medio della musica è stato scarso, a essere benevoli.

Troppe proposte sembrano nate con il manuale dell’eurotrash in mano: dance martellante, pseudo rock sintetico e ritornelli pensati più per TikTok che per la musica . All’Esc questo linguaggio continua a funzionare come una calamita per il ferro. Per l’Italia, ad esempio, Sal Da Vinci ha già ottenuto il massimo risultato realistico: far parlare di sé e arrivare nelle parti alte della classifica.

Lui dell’arrivo del ministro si è detto onorato e felice: ‘Con Gianmarco Mazzi c’è una conoscenza di vecchia data, che risale al Festival di Sanremo del 2009, quando era direttore artistico’





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