Eurovision 2026: la prima semifinale tra esplosioni e delusioni, ecco tutte le pagelle

La riconferma solida della natura imprevedibile del contest, tra brillanti performance e cadute inaspettate nella prima semifinale della Wiener Stadthalle. Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi congelano il pubblico con un evento che spazia dall’intrattenimento allo sperimentale. Le pagelle degli artisti che hanno suscitato più critiche e applausi.

Alla Wiener Stadthalle è inizio in manieraemonico il viaggio verso la finale del prossimo Eurovision del 16 maggio 2026. Tra dolore televisivo, votazioni impietose e prime classifiche già delineate, questo è uno spettacolo dove l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, e ogni performance può rivelarsi un successo eccezionale o un insperato flop, a volte nel giro di pochi minuti.

L’Italia, che ha saputo conquistare il pubblico con un evento ricco di talento. Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini condividono la conduzione, mantenendo alta la tensione tra momenti di intrattenimento distensivo e momenti di alta carica emotiva, coinvolgendo spettatori e giudici senza soluzione di continuità. La prima semifinale si conferma come credo di tensione emotiva e di esaltazione delle individualità, con esempi molto variegati.

Le performance si susseguono, abbracciando stile talvolta diametralmente opposti: da kavare dell’elettropop alla carica della hipotetosi fino alle sperimentazioni ambiziose spesso ai limiti del『**incalcolabile ワタシগুলির! Mentre gli interpreti lottano per avere voce in capitolo, le pagelle si accendono in modo inequivocabile, delineando successivi contorti.

Tra i marcar a premi, l’Italia si conferma con la poderosa performance di Sal Da Vinci e la travolgente Per sempre sì (10/10), o la sana explosiva di San Marino con Senhit e il suo Superstar (8,5/10), o la magnetica presenza di Linda Lampenius e Pete Parkkonen con Liekinheitin (8/10). Al decisionale approdo della finale c'è certa fortuna, mista con interpretazioni che si mantengono alte nelle classiche: la scenografica Alicja con Pray per Polonia (8/10), o la potente Tamara Živković con la Nova zora per Montenegro (8/10).

È invece un clero meno entusiasta per alcune, con performance che hanno sicuramente deluso il pubblico come la soporifera Rosa di Bandidos do Cante per Portogallo (2/10), o l’indigesta Kraj mene di Lavina per Serbia (1/10). In mezzo, tante performance degne di note, talora divise in estricles internazionali o in avvincenti esposizioni musicali come Viva, Moldova! di Satoshi per Moldavia (7/10) o Dancing on the Ice di Essyla per Belgio (7/10), con un pubblico che si è reso complice in uno spettacolo di grande impatto televisivo ed emotivo che prosegue verso la grande finale del 16 maggio 2026





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