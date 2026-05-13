Eurovision 2026: seconda semifinale in programma giovedì 14 maggio alle 21:00 CEST

La seconda semifinale di Eurovision 2026 è in programma giovedì 14 maggio alle 21:00 CEST. La diretta è trasmessa in Italia su Rai 2, con la telecronaca affidata a Elettra Lamborghini e a Gabriele Corsi. Per chi preferisce lo streaming, l'appuntamento è su RaiPlay e RaiPlay Sound.

Quando inizia la seconda semifinale di Eurovision 2026 La seconda semifinale di Eurovision 2026 è in programma giovedì 14 maggio alle 21:00 CEST. La diretta è trasmessa in Italia su Rai 2 , con la telecronaca affidata a Elettra Lamborghini e a Gabriele Corsi .

Per chi preferisce lo streaming, l'appuntamento è su RaiPlay e RaiPlay Sound. La scaletta della seconda semifinale: l'ordine di esibizione Quindici Paesi in gara, dieci posti disponibili per la finale. L'ordine ufficiale di uscita è il seguente: Bulgaria — DARA, Bangaranga Azerbaigian — JIVA, Just Go Romania — Alexandra Căpitănescu, Choke Me Lussemburgo — Eva Marija, Mother Nature Cechia — Daniel Zizka, CROSSROADS — Francia — Monroe, Regarde!

(fuori gara) Armenia — SIMÓN, Paloma Rumba Svizzera — Veronica Fusaro, Alice Cipro — Antigoni, JALLA — Austria — COSMÓ, Tanzschein (fuori gara) Lettonia — Atvara, Ēnā Danimarca — Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem Australia — Delta Goodrem, Eclipse Ucraina — LELÉKA, Ridnym — Regno Unito — LOOK MUM NO COMPUTER, Eins, Zwei, Drei (fuori gara) Albania — Alis, Nân Malta — AIDAN, Bella Norvegia — JONAS LOVV, YA YA YA Chi si esibisce fuori gara? Come da regolamento in vigore dal 2024, anche i Paesi già qualificati di diritto alla finale possono esibirsi nelle semifinali, ma senza mettere a rischio il proprio posto.

Nella seconda semifinale salgono sul palco fuori gara la Francia con Monroe e Regarde! , l'Austria (Paese ospitante) con COSMÓ e Tanzschein, e il Regno Unito con LOOK MUM NO COMPUTER e Eins, Zwei, Drei. Un'opportunità per riscaldare il motore prima della grande finale, e per il pubblico di casa - e non solo - di farsi un'idea delle performance che li aspettano sabato. Chi vota nella seconda semifinale?

A differenza della prima semifinale - dove votavano anche Germania e Italia - nella seconda semifinale il televoto e la giuria di esperti sono aperti ai paesi partecipanti alla serata stessa, più il «resto del mondo». Francia, Austria e Regno Unito, pur esibendosi, possono votare ma non essere votati per il passaggio del turno.

Una novità importante di questa edizione: per la prima volta dal 2022, le giurie di esperti tornano a partecipare anche alle semifinali, affiancando il voto del pubblico da casa. I favoriti della seconda semifinale Tra i nomi più attesi e chiacchierati di questa metà del tabellone: Delta Goodrem per l'Australia è senza dubbio uno dei nomi più celebri della serata.

La cantautrice australiana — icona della pop music degli anni Duemila — torna sotto i riflettori europei con Eclipse, un brano che ha già conquistato i fan dell'OGAE. Il suo ritorno alla scena internazionale è uno dei momenti più attesi dell'intera edizione. Veronica Fusaro per la Svizzera con Alice porta una delle performance più intimate e ricercate del lotto: la cantautrice ticinese (e quindi italofona) potrebbe riservare più di una sorpresa.

Danimarca con Søren Torpegaard Lund e Før Vi Går Hjem è tra le nazioni che gli scommettitori tengono d'occhio per la finale. Come ci si qualifica alla finale? Al termine delle esibizioni, il voto combinato di televoto e giurie decreterà i dieci Paesi che accedono alla finale di sabato 16 maggio. I risultati vengono annunciati in diretta al termine della serata.

I cinque che non si qualificano tornano a casa, almeno fino al prossimo anno





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