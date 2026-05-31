Eurovision, Satoshi: Viva, Moldova! è una cartolina della nostra cultura

Il cantautore moldavo Satoshi racconta la sua esperienza all'Eurovision 2026, tra energia collettiva, identità culturale e un elogio alla musica italiana. Un brano che unisce festa e consapevolezza.

L'esibizione di Satoshi all' Eurovision 2026 con 'Viva, Moldova!

' è stata una delle più travolgenti dell'intera edizione. Energia pura, cori spontanei e bandiere al vento hanno trasformato l'arena di Vienna in un'unica festa collettiva. Il cantautore moldavo, sul palco, ha saputo trasmettere un senso di appartenenza che ha coinvolto non solo il pubblico presente, ma anche le migliaia di persone radunatesi nelle piazze della Moldavia per seguire l'evento in diretta.

'Ho provato gioia. Ero completamente presente. Il pubblico era molto coinvolto', ha raccontato Satoshi, ricordando quei minuti con lucidità.

'Io cercavo soltanto di restare presente, libero dai pensieri. Ed è questa la parte più difficile'. La sua performance non è stata solo uno spettacolo, ma un momento di condivisione profonda, in cui l'artista ha messo da parte l'io per dare spazio a un sentimento comune. Il brano 'Viva, Moldova!

' non è una canzone autobiografica. Satoshi ha spiegato di aver voluto renderla rappresentativa e motivante, quasi una cartolina della cultura moldava da inviare all'Europa. Per i Paesi più piccoli, l'Eurovision non è solo una competizione musicale, ma un'occasione unica per mostrare il proprio potenziale umano e spirituale.

'Spero di aver trasmesso un forte sentimento di ottimismo e coraggio', ha dichiarato l'artista, consapevole della responsabilità di portare il nome della Moldavia davanti a milioni di spettatori. Dietro le quinte, il clima era di grande sostegno reciproco: 'dal primo addetto alla sicurezza fino ai dirigenti della produzione, tutti erano uniti nel celebrare la musica e la diversità culturale'. Satoshi ha anche sorpreso il pubblico con un elogio alla musica italiana.

In particolare, ha espresso ammirazione per Sal Da Vinci, dichiarando che avrebbe meritato di vincere l'Eurovision.

'La tradizione melodica italiana continua a esercitare fascino sulle nuove generazioni di artisti europei', ha sottolineato. Il suo progetto artistico non è una rivendicazione nazionalista, ma un invito collettivo alla festa e all'identità condivisa.

'Viva, Moldova! ' è un inno che unisce ritmi balcanici, pulsazioni elettroniche e radici romanze, dimostrando che la musica non somiglia ai confini, ma ai punti d'incontro. Un messaggio di leggerezza e consapevolezza che il cantautore moldavo ha portato con successo sul palco europeo, lasciando il segno





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