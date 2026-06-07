Eurovision Song Contest 2026: emozioni e difficoltà nella prima semifinale

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 è stata un'esperienza intensa e impegnativa per i partecipanti, che hanno affrontato insieme le difficoltà estreme del percorso. Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi hanno condotto la serata, mentre Sal Da Vinci ha condiviso la sua visione del proprio ruolo nell'evento.

L' Eurovision Song Contest 2026 si è aperto con una semifinale ricca di emozioni, che ha acceso animate discussioni tra i partecipanti a causa di scelte individuali non condivise.

Tuttavia, queste difficoltà hanno anche rafforzato il senso di unità del gruppo. La prova più impegnativa è stata l'attraversamento di una gigantesca distesa di fango, un trekking temuto ed estenuante che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti. Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi hanno guidato l'Eurovision, mentre Sal Da Vinci ha definito se stesso come un 'venditore ambulante di sentimenti'





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