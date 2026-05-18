La band metal, nata nel 2020, è composta da sei membri tutti originari Niš. Il brano che portano in gara a Vienna si intitola "lo hai donato, senza pensarci due volteAbbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste.

Eurovision Song Contest 2026 , i Lavina per la Serbia: testo, significato e traduzione di " Kraj Mene ", storia di un amore non corrisposto. La band metal, nata nel 2020, è composta da sei membri tutti originari Niš: Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Andrija Cvetanović, Pavle Samardžić, Nikola Petrović e Bojan Ilić.

Negli anni, il gruppo ha partecipato a festival come Sziget ed Eurosonic. Il brano che portano in gara a Vienna si intitola "lo hai donato, senza pensarci due volteAbbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste Ostiamare è in Serie C, il capitano: "Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi.

Le lacrime del presidente Daniele De Rossi hanno un valore straordinario" Roma, il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni?

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