Eurovision Song Contest 2026: la finale in programma a Vienna, la sfida è aperta più che mai

La finale della manifestazione musicale Eurovision Song Contest 2026 è in programma presso la grande arena di Vienna, in programma per il mese di maggio. La sfida è aperta più che mai, con un totale di 25 nazioni che si giocheranno la possibilità di conquistare il microfono di cristallo. Il cantante napoletano salirà sul palco nella parte conclusiva della gara, mentre non è possibile votare per lo stesso Paese dove si risiede. Se si è al di fuori dall'Italia, è possibile esprimere la propria preferenza per l'artista attraverso l'app disponibile su iOS/Android.

La finale della manifestazione musicale Eurovision Song Contest 2026 è in programma presso la grande arena di Vienna , in programma per il mese di maggio.

La sfida è aperta più che mai, con un totale di 25 nazioni che si giocheranno la possibilità di conquistare il microfono di cristallo. Il cantante napoletano salirà sul palco nella parte conclusiva della gara, mentre non è possibile votare per lo stesso Paese dove si risiede. Se si è al di fuori dall'Italia, è possibile esprimere la propria preferenza per l'artista attraverso l'app disponibile su iOS/Android





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