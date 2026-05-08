Eurovision Song Contest 2026: news, novità e curiosità

Una conferenza stampa svoltasi nella Sala Blu di via Teulada a Roma per svelare le novità dell'Eurovision Song Contest 2026. L'atmosfera era in pieno fermento tra conferme e grandi novità. Tra le notizie rese note c'erano il caos in Israele dopo il cessate il fuoco e i calendari dei paesi partecipanti. Presenti durante l'incontro con i giornalisti figuravano Gabriele Corsi, Elettra Lamborghini e altri dirigenti dello spettacolo televisivo.

Siamo stati alla conferenza stampa dell' Eurovision Song Contest 2026 , andata in scena nella Sala Blu di via Teulada a Roma. L'atmosfera è in pieno fermento per il ritorno dello show dei record, che quest'anno promette scintille tra conferme e grandi novità.

Ma quali novità sono state svelate nella mattinata di venerdì 8 maggio? Le ha svelate l'incontro con i giornalisti, organizzato da Cosmopolitan Italia. Israele a Eurovision 2026: è ancora caos dopo il cessate il fuoco. E se dovesse vincere?

Eurovision Song Contest 2026: confermata la lista dei Paesi in gara, anche l'Italia ha detto «sì» Eurovision 2026, svelato il calendario: ecco quando vedremo Sal Da Vinci tra prove e live show La strana coppia: Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini alla guida All'incontro con i giornalisti hanno partecipato il Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, il Direttore Rai Radio 2 Giovanni Alibrandi, il Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, la Vicedirettrice Relazioni Internazionali e Affari Europei Eleonora Villanti, oltre ai conduttori Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini





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