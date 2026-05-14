Eurovision Song Contest 2026: seconda semifinale in diretta su Rai 2

La seconda semifinale del Eurovision Song Contest 2026 si terrà giovedì 14 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. La serata sarà trasmessa in tv in diretta su Rai 2 dalle 21.00 e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. In radio si potrà seguire l'evento su Rai Radio 2 con la radiocronaca affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso e Martina Martorano inviata da Vienna.

Il 14 maggio, seconda semifinale del Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna . La serata, commentata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, sarà trasmessa in tv in diretta su Rai 2 dalle 21.00 e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound.

In radio si potrà seguire l'evento su Rai Radio 2 con la radiocronaca affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso e Martina Martorano inviata da Vienna. Questa sera si esibiranno i restanti 15 Paesi in gara, a loro si aggiungeranno i tre artisti già qualificati per la finale: Monroe per la Francia, Cosmó per l'Austria (Paese ospitante) e Look Mum No Computer per il Regno Unito.

Di seguito la scaletta con l'ordine di esibizione: 01 Bulgaria - Dara Bangaranga 02 Azerbaigian - Jiva Just Go 03 Romania - Alexandra Căpitănescu Choke Me 04 Lussemburgo - Eva Marija Mother Nature 05 Cechia - Daniel Žižka Crossroads Francia - Monroe Regarde! 06 Armenia Simón Paloma rumba 07 Svizzera Veronica Fusaro Alice 08 Cipro Antigoni Jalla Austria - Cosmó Tanzschein09 Lettonia - Atvara Ēnā 10 Danimarca - Søren Torpegaard Lund Før vi går hjem11 Australia - Delta Goodrem Eclipse 12 Ucraina - Leléka RidnymRegno Unito - Look Mum No Computer Eins, zwei, drei 13 Albania - Alis Nân 14 Malta - Aidan Bella 15 Norvegia - Jonas Lovv Ya Ya Ya La serata si aprirà con un numero affidato a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sulle note di «Wasted Love», il brano con cui il controtenore viennese JJ ha vinto l'Eurovision 2025 a Basilea.

Al termine delle esibizioni sarà aperto il televoto (l'Italia non voterà). Durante l'interval act JJ presenterà il suo nuovo singolo. Dopo la chiusura del televoto i conduttori di Eurovision Song Contest 2026 annunceranno i 10 Paesi qualificati per la finale del 16 maggio





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest 2026 Wiener Stadthalle Rai 2 Diretta In Tv Streaming Su Raiplay E Raiplay Sound Radio Rai Radio 2 Diletta Parlangeli Matteo Osso Martina Martorano Vienna Diretta In Tv Streaming Su Raiplay E Raiplay Sound Radio Rai Radio 2 Diletta Parlangeli Matteo Osso Martina Martorano Wiener Stadthalle Diretta In Tv Streaming Su Raiplay E Raiplay Sound Radio Rai Radio 2 Diletta Parlangeli Matteo Osso Martina Martorano Vienna Diretta In Tv Streaming Su Raiplay E Raiplay Sound Radio Rai Radio 2 Diletta Parlangeli Matteo Osso Martina Martorano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eurovision Song Contest 2026 da stasera, quando canta Sal Da Vinci e dove vederlo in tvLeggi su Sky TG24 l'articolo Eurovision Song Contest 2026 da stasera, quando canta Sal Da Vinci e dove vederlo in tv

Read more »

Comincia l’Eurovision Song Contest più contestato di sempreCinque paesi, tra cui Spagna e Irlanda, boicotteranno il concorso canoro europeo per protesta contro la partecipazione di Israele

Read more »

Eurovision Song Contest 2026, tutti i cantanti da Sal Da Vinci a SenhitScopri tutto quello che c'è da sapere sull'Eurovision Song Contest 2026, chi canta durante le semifinali, chi può votare e chi è di diritto in finale.

Read more »

Eurovision Song Contest 2026, la Norvegia “ammonita” per l’esibizione troppo sexy di Jonas…La delegazione norvegese ha rassicurato i vertici della manifestazione, garantendo che la performance non violerà il regolamento

Read more »