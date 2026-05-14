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Eurovision Song Contest 2026: seconda semifinale in diretta su Rai 2

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Eurovision Song Contest 2026: seconda semifinale in diretta su Rai 2
Eurovision Song Contest 2026Wiener StadthalleRai 2
📆5/14/2026 5:20 AM
📰Corriere
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La seconda semifinale del Eurovision Song Contest 2026 si terrà giovedì 14 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. La serata sarà trasmessa in tv in diretta su Rai 2 dalle 21.00 e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. In radio si potrà seguire l'evento su Rai Radio 2 con la radiocronaca affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso e Martina Martorano inviata da Vienna.

Il 14 maggio, seconda semifinale del Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna . La serata, commentata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, sarà trasmessa in tv in diretta su Rai 2 dalle 21.00 e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound.

In radio si potrà seguire l'evento su Rai Radio 2 con la radiocronaca affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso e Martina Martorano inviata da Vienna. Questa sera si esibiranno i restanti 15 Paesi in gara, a loro si aggiungeranno i tre artisti già qualificati per la finale: Monroe per la Francia, Cosmó per l'Austria (Paese ospitante) e Look Mum No Computer per il Regno Unito.

Di seguito la scaletta con l'ordine di esibizione: 01 Bulgaria - Dara Bangaranga 02 Azerbaigian - Jiva Just Go 03 Romania - Alexandra Căpitănescu Choke Me 04 Lussemburgo - Eva Marija Mother Nature 05 Cechia - Daniel Žižka Crossroads Francia - Monroe Regarde! 06 Armenia Simón Paloma rumba 07 Svizzera Veronica Fusaro Alice 08 Cipro Antigoni Jalla Austria - Cosmó Tanzschein09 Lettonia - Atvara Ēnā 10 Danimarca - Søren Torpegaard Lund Før vi går hjem11 Australia - Delta Goodrem Eclipse 12 Ucraina - Leléka RidnymRegno Unito - Look Mum No Computer Eins, zwei, drei 13 Albania - Alis Nân 14 Malta - Aidan Bella 15 Norvegia - Jonas Lovv Ya Ya Ya La serata si aprirà con un numero affidato a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sulle note di «Wasted Love», il brano con cui il controtenore viennese JJ ha vinto l'Eurovision 2025 a Basilea.

Al termine delle esibizioni sarà aperto il televoto (l'Italia non voterà). Durante l'interval act JJ presenterà il suo nuovo singolo. Dopo la chiusura del televoto i conduttori di Eurovision Song Contest 2026 annunceranno i 10 Paesi qualificati per la finale del 16 maggio

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