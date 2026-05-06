Eurovision Song Contest 2026: Vienna si prepara per la grande competizione, ecco i pronostici e le novità

L'Eurovision Song Contest 2026 è alle porte e Vienna si prepara ad accogliere l'evento musicale più atteso dell'anno. Scopri i pronostici, le novità e le ultime notizie sulla competizione, con un focus su Sal Da Vinci e la partecipazione italiana.

La Wiener Stadthalle è pronta ad accogliere l' Eurovision Song Contest 2026 , l'evento musicale più atteso dell'anno, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio.

In questi giorni di intensi preparativi, gli artisti stanno effettuando le ultime prove sul palco, mentre gli scommettitori aggiornano costantemente le quote per i potenziali vincitori. Tra i temi caldi di questa edizione, spicca la situazione di Israele, che continua a generare discussioni dopo il cessate il fuoco. Se Israele dovesse vincere, come influenzerebbe la competizione? Intanto, è stata ufficialmente confermata la lista dei Paesi partecipanti, con l'Italia che ha dato il suo 'sì' alla partecipazione.

Il calendario delle prove e degli show live è stato svelato, e tra i momenti più attesi c'è l'esibizione di Sal Da Vinci, che rappresenterà il nostro Paese con il brano 'Per sempre sì'. Le idee di staging dei Paesi partecipanti stanno già influenzando le quote, anche se non è ancora chiaro cosa abbiano in serbo Sal Da Vinci e gli altri Big Five: Francia, Regno Unito, Germania e Austria, paese ospitante.

I pronostici per i vincitori vedono al momento in testa la Finlandia, rappresentata da Linda Lampenius e Pete Parkkonen con il brano 'Liekinheitin'. A seguire, la Grecia con Akylas e il pezzo 'Ferto', una canzone potente che ha scalato rapidamente le quote. Terza è la Danimarca, con Søren Torpegaard Lund e 'Før Vi Går Hjem'. Subito fuori dal podio, ma in risalita, troviamo l'Australia con Delta Goodrem e 'Eclipse', mentre la Francia, con 'Regarde!

' di Monroe, è in lieve discesa. La competizione è ancora aperta e, come sempre, l'Eurovision Song Contest riserva sorprese. Il cambiamento di regolamento di quest'anno, con le limitazioni al televoto e l'introduzione delle giurie anche in semifinale, promette di rendere la competizione ancora più emozionante. Sal Da Vinci, il nostro rappresentante, si prepara per le prime prove in programma giovedì 7 maggio.

Il brano 'Per sempre sì' è uno dei più ascoltati di questa edizione, ma al momento il cantante si posiziona solo al nono posto nelle quote dei bookmaker, anche se è in risalita. A lui va il nostro più caloroso in bocca al lupo! Intanto, una piccola anteprima svelata da Telesette: la tiktoker Maria Sole Pollio è stata confermata come nostra spokeperson alla finale. Sarà lei a rivelare a chi la giuria italiana assegnerà i tanto ambiti 12 punti





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