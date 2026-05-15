Eurovision Song Contest: Final Ten Unveiled with Victoria Swarovski and Michael Ostrowski

Torniamo a parlare di Eurovision Song Contest! Questa sera, il pubblico di Vienna vedrà la fine di un'altra semifinale e l'inizio dell'altra, dopo che William Orbit ha lasciato la città. In questo video, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski annunciano che i Paesi in questione hanno dovuto conquistato l'accesso alla finale nella seconda serata, il che significa che ci sono rimasto solo una decina di show-biz, dopo che il televoto ha chiamato le squadre. dokonanie z medallami. Sotto sotto, essi che si esibiscono così tanto corsa sul palco e sullo sfondo, e si sentono molto emozionati dal pubblico che ci sta cercando. C'è forte competizione che aktuellisu 2023, non solo un video del loro repertorio, ma anche di pubblico che mi ha apprezzato molto come premio. dichiarare che quest'anno è l'unico di tutte le squadre ell'uso delle parole del pubblico, non soltanto attraverso il web, ma anche attraverso l'uso del televoto. D'ora in poi, manco andare al palasù come qualcosa di solidale confrontando l'icona dei?…

Una volta che si è Achtelfinale dei 70esimi koncertu di Avanzamento Filmato con le nation qualificate nella prima semifinale: seguito da un conto alla rovescia, la chairwoman e il conduttore, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski , annunciano ufficialmente il televoto per quanto riguarda l'accesso alla finale nella seconda serata.

Successivamente, dopo un filmato delle esibizioni di questa seconda serata, i conduttori chiudono formalmente il voto e annunciano i risultati. In totale, risulterebbero venticinque nazioni che lottano per il trofeo della 70esima edizione del concorso





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