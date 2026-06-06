Eurozona: Pil cresce dello 0,7% nel primo trimestre 2026, ma frenano Francia e Paesi Bassi

La crescita dell'area euro nel primo trimestre del 2026 è stata dello 0,7%, superando le attese. Tuttavia, Persistono segnali di rallentamento su base annua e divergenze tra i paesi membri, con Francia in contrazione e Paesi Bassi moderati. La domanda interna sostiene l'espansione, mentre la domanda estera netta pesa negativamente. Scenario di rischio legato ai prezzi energetici in caso di prolungamento del conflitto Medio Oriente.

Il prodotto interno lordo dell' area euro segna una crescita dello 0,7% nel primo trimestre del 2026, superando le previsioni del ministero dell' Economia che indicavano uno 0,6%.

Il dato segue un incremento dello 0,2% del trimestre precedente, confermando una fase di espansione seppur con un netto rallentamento su base annua. All'interno di questo contesto emergono dinamiche eterogenee tra i principali paesi. La Francia registra una contrazione dello 0,1% nei primi tre mesi dell'anno e le previsioni per la fine del 2026 indicano una crescita inferiore alle stime iniziali, attestandosi al di sotto dell'1%.

L'economia francese è frenata da una domanda interna meno vivace e da un quadro fiscale più restrittivo. Anche i Paesi Bassi mostrano un andamento moderato, condizionato dalla debolezza del commercio internazionale e dal rallentamento del ciclo industriale europeo. La domanda estera netta pesa negativamente, con un contributo di -0,3% nell'area euro e -0,2% nell'Unione europea, mentre i consumi delle famiglie e della pubblica amministrazione restano debolmente positivi (+0,1% ciascuno), insufficienti a compensare il calo.

La crescita dell'area è quindi sostenuta quasi interamente dalla domanda interna, con un contributo negativo della domanda estera netta (-0,2%), penalizzata dagli effetti del contesto internazionale e dall'aumento dei prezzi energetici. L'istituto di statistica ha elaborato uno scenario di simulazione che considera il prolungamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran e le sue ricadute sui mercati energetici. In tale ipotesi, il prezzo del Brent si manterrebbe su livelli elevati: 113,5 dollari al barile nel 2026 e 97,5 nel 2027.

Di conseguenza, la crescita del Pil italiano risulterebbe più bassa rispetto allo scenario base, circa 0,6% nel 2026 e 0,4% nel 2027. Sul fronte dell'inflazione, si prevede un'accelerazione nel 2026, con il deflatore dei consumi delle famiglie atteso al 2,9%, per poi rientrare al 2% nel 2027. Nonostante le indicazioni di un indebolimento, la variazione congiunturale positiva a 0,7% segnala una lieve accelerazione rispetto al trimestre precedente





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