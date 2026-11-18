Dramma a Bossico: Mario Corniglia confessa di aver soffocato la moglie Emma Rosa Rey, affetta da fibromialgia, su sua esplicita richiesta.

Una tragedia si è consumata a Bossico, un piccolo centro dell'Alto Sebino in provincia di Bergamo, dove la vita di una coppia si è interrotta in modo drammatico nella serata del martedì 17 novembre. Mario Corniglia, un uomo di 63 anni di origine piemontese, ha ucciso sua moglie Emma Rosa Rey, una donna di 61 anni che da tempo lottava contro una grave forma di fibromialgia. L'episodio è iniziato con una telefonata al numero unico di emergenza 112, effettuata dallo stesso coniuge non per chiedere aiuto immediato, ma per denunciare quanto accaduto e consegnarsi alle autorità competenti.

La confessione e il contesto familiare

Secondo quanto riferito da Mario Corniglia ai Carabinieri della stazione di Sovere raggiunti pochi minuti dopo la chiamata, il gesto violento era stato preceduto da una precisa e dolorosa richiesta della vittima. L'uomo ha spiegato che la moglie, stremata dal dolore quotidiano causato dalla patologia cronica, gli aveva detto chiaramente che se non fosse stato lui ad accorciare le sue sofferenze, sarebbe stata lei stessa a porre fine alla sua vita. Questa dinamica suggerisce un tentativo, sebbene illegale, di porre termine a un calvario fisico e psicologico durato lungo tempo.

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I due coniugi, originari del Piemonte, avevano scelto di trasferirsi nell'Alto Sebino otto anni fa dopo aver scoperto e innamorato di Bossico durante una vacanza. La loro unione era stata celebrata in un matrimonio pubblico, officiato dall'allora attuale sindaca Daria Schiavi, sancendo l'inserimento stabile della coppia nella comunità locale. Emma Rosa Rey lascia quattro figli nati da un precedente rapporto, che rappresentano la sua eredità familiare e affettiva, segnando profondamente l'eco emotiva di questo dramma domestico.

La reazione delle forze dell'ordine

All'arrivo dei militari, Mario Corniglia ha atteso senza opporre alcuna resistenza, dimostrando una calma inquietante di fronte all'accaduto. Contemporaneamente, il personale sanitario del 118 ha tentato disperatamente di rianimare la donna, applicando le manovre di soccorso standard per le emergenze mediche. Purtroppo, ogni tentativo di salvare la vita di Emma Rosa Rey si è rivelato vano e la donna è deceduta sul posto, senza che la tempestività degli interventi potesse invertire il corso degli eventi.

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Sul luogo del delitto sono confluiti immediatamente anche i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Clusone, sotto la direzione del comandante Maurizio Guadalupi. Si sono aggiunti gli uomini del nucleo investigativo di Bergamo, guidati dal comandante Filiberto Rosano, e il pubblico ministero di turno Antonio Mele. La presenza coordinata di queste unità investigative ha permesso di preservare le prove e di procedere con i primi accertamenti preliminari sul contesto abitativo e sulle dinamiche della notte fatidica.

Le indagini preliminari e il passato della coppia

Gli investigatori stanno ora esaminando meticolosamente le ultime ore trascorse dalla coppia per confrontare ogni dettaglio del racconto di Corniglia con le prove materiali reperite. Dai controlli approfonditi negli archivi delle forze dell'ordine non è emerso alcun segnale premonitore o allarme rosso: non vi sono state precedenti richieste di intervento per dissidi familiari, né denunce o esposti presentati in passato dalla 61enne. Questo silenzio istituzionale sottolinea la natura nascosta della malattia e della sofferenza vissuta nella solitudine della loro abitazione.

Gli accertamenti medici preliminari hanno confermato che la donna conviveva effettivamente con una grave forma degenerativa, coerente con la diagnosi di fibromialgia avanzata. Per chiarire definitivamente la dinamica del decesso e verificare la compatibilità meccanica tra le lesioni riscontrate e la versione resa dall'uomo, la Procura ha disposto con urgenza l'esame autoptico. La salma è già stata trasferita all'istituto di medicina legale di Pavia, dove nel corso dei prossimi giorni verrà eseguita l'analisi forense decisiva.

Procedura giudiziaria e prossimi passi

Nella tarda serata del 17 novembre, Mario Corniglia è stato interrogato davanti al magistrato Antonio Mele, presso la caserma dei Carabinieri di Clusone. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha confermato le sue dichiarazioni preliminari, assumendosi la piena responsabilità dei fatti. Successivamente, intorno alle ore 23:00, è stato condotto presso la casa circondariale di via Gleno a Bergamo, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria per le ulteriori fasi del procedimento.

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Le indagini continuano con l'obiettivo di ricostruire con precisione cronologica e causale l'omicidio, valutando eventuali attenuanti legate allo stato di necessità o al consenso della vittima, sebbene l'ordinamento italiano non contempli l'omicidio del consenziente. L'esito dell'autopsia di Pavia rappresenterà il punto di svolta cruciale per la costruzione dell'atto di accusa definitivo. L'opinione pubblica e la comunità locale stanno seguendo con grande attenzione e sgomento l'evolversi di questa vicenda, che tocca corde profonde relative al diritto alla vita, alla dignità nella malattia e ai limiti etici dell'assistenza familiare.