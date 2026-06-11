Eva Statiella: l'Intelligenza Artificiale entra nella Giunta di Acqui Terme

Il Comune di Acqui Terme introduce un avatar creato dall'IA per supportare la pubblica amministrazione, gestire la transizione digitale e migliorare i servizi ai cittadini.

L'amministrazione comunale di Acqui Terme , un suggestivo centro della provincia di Alessandria in Piemonte, ha recentemente deciso di intraprendere un percorso di innovazione amministrativa senza precedenti nel panorama istituzionale italiano.

La notizia che sta sollevando un acceso dibattito riguarda l'inserimento di una figura virtuale all'interno della giunta comunale: Eva Statiella. Non si tratta di una nuova amministratrice in carne e ossa, né di una giovane promessa della politica locale, bensì di un'entità generata interamente attraverso l'intelligenza artificiale.

Il nome scelto per questo avatar non è casuale, ma racchiude in sé un profondo valore simbolico, volto a creare un legame indissolubile tra le radici storiche della cittadina e le prospettive di un futuro dominato dalla tecnologia. L'obiettivo è quello di costruire un ponte ideale dove l'identità locale e l'innovazione digitale possano coesistere, trasformando l'immagine del Comune in un laboratorio di sperimentazione per la pubblica amministrazione moderna.

Dal punto di vista operativo, l'introduzione di Eva Statiella solleva interrogativi legittimi circa la natura del potere decisionale all'interno di un ente pubblico. Tuttavia, il sindaco Danilo Rapetti ha voluto chiarire fin da subito che l'intelligenza artificiale non avrà alcun potere deliberativo né sostituirà l'autorità degli amministratori eletti dai cittadini. Il progetto si inserisce infatti in quella che viene definita amministrazione agentica, un modello in cui l'IA funge da assistente avanzato per l'esecuzione di compiti routinari e meccanici.

Concretamente, Eva Statiella sarà incaricata di gestire le deleghe relative alla transizione digitale e all'intelligenza artificiale stessa, operando come un punto di contatto agile per l'utenza. L'avatar potrà rispondere a domande frequenti, fornire informazioni dettagliate sugli uffici comunali, guidare i turisti alla scoperta delle bellezze della città e smistare le richieste burocratiche più semplici, come quelle legate all'anagrafe o all'urbanistica.

L'idea di un sindaco avatar gemello nasce quindi per ottimizzare i flussi di comunicazione e ridurre i tempi di attesa per i servizi di base. L'aspetto più interessante e provocatorio di questa iniziativa risiede nel paradosso della tecnologia utilizzata per recuperare l'umanità. Secondo la visione della giunta di Acqui Terme, l'automazione delle mansioni più ripetitive e alienanti non deve portare a una progressiva spersonalizzazione del servizio pubblico, ma al contrario deve liberare tempo prezioso per i dipendenti comunali.

Se una macchina può occuparsi della modulistica e delle risposte standardizzate, l'operatore umano può finalmente dedicarsi all'ascolto attivo, alla gestione di casi complessi che richiedono empatia e alla relazione diretta con il cittadino. In questo senso, l'IA non viene vista come un sostituto dell'essere umano, ma come uno strumento di supporto che restituisce valore alla dimensione sociale del lavoro amministrativo.

È una sfida culturale che mira a ridefinire il concetto di efficienza, spostando l'attenzione dalla semplice velocità di risposta alla qualità dell'interazione umana. Questo esperimento piemontese apre una riflessione molto più ampia sull'evoluzione dello Stato e dei suoi servizi. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di governance non è più una fantasia distopica, ma una realtà che sta iniziando a manifestarsi in forme diverse.

Sebbene l'iniziativa di Acqui Terme possa sembrare a prima vista una mossa di marketing o una provocazione, essa pone questioni fondamentali sulla trasparenza, l'etica e l'accessibilità digitale. Come interagiranno i cittadini meno avvezzi alla tecnologia con un avatar? Quali garanzie ci sono sulla protezione dei dati trattati da queste intelligenze agentiche? Queste domande rimangono aperte, ma il coraggio di porle attraverso un esempio concreto rende l'esperienza di Eva Statiella un caso di studio rilevante.

La strada verso una pubblica amministrazione totalmente digitale è ancora lunga e tortuosa, ma l'approccio di Acqui Terme suggerisce che l'innovazione, se guidata da una visione centrata sulla persona, possa effettivamente migliorare la vita della comunità





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