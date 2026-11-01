Evacuati civili da Oleshky: fine tregua a Kherson

Ucraina evacua 167 civili da Kherson mentre scade la tregua di Oleshky mediata da Melania Trump e Papa Leone. Dettagli e contesto sulla situazione umanitaria.

L'esercito ucraino ha annunciato domenica l'evacuazione di 167 civili dalle aree a rischio nella regione meridionale di Kherson. Questa operazione si è svolta mentre si avvicinava la scadenza di una tregua locale temporanea nella città di Oleshky, occupata dalle forze russe, e a due giorni dall'arrivo di autobus pieni di residenti espulsi dall'area controllata dalla Russia.

Cessate il fuoco di Oleshky scade

Il cessate il fuoco di sei giorni a Oleshky e nelle aree circostanti era stato raggiunto grazie agli sforzi di mediazione della first lady statunitense Melania Trump. La missione diplomatica ha coinvolto anche Papa Leone, il cui nome è stato citato come parte integrante degli accordi intermedi. La scadenza dell'armistizio era prevista per mezzanotte, ora di Mosca, corrispondente alle 21:00 GMT. Si tratta della tregua locale più lunga nei combattimenti dall'inizio dell'invasione su vasta scala da parte della Russia nel 2022.

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Dettagli dell'evacuazione a Kherson

Lo Stato Maggiore ucraino ha comunicato tramite Telegram che le unità di cooperazione civile-militare del gruppo di forze Sud, in collaborazione con i rappresentanti delle autorità locali, hanno trasportato i 167 civili verso punti più sicuri nella regione di Kherson. L'elenco dei evacuati include 22 bambini e 21 persone con mobilità limitata che richiedevano assistenza speciale durante il trasferimento. Questo dato sottolinea la natura critica della missione umanitaria in corso.

Avvertimenti del governatore Prokudin

Oleksandr Prokudin, governatore della regione di Kherson, ha esortato i residenti a mantenere la massima vigilanza in vista della scadenza della tregua. Egli ha pubblicato un messaggio su Telegram, istando fortemente la popolazione a non visitare le cosiddette zone rosse, ovvero le aree e gli insediamenti vicini al fiume Dnipro. Prokudin ha avvertito che l'intensità degli attacchi russi in queste zone rimane elevata e che la minaccia per la vita delle persone è estremamente alta.

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Reazioni e logistica del trasporto

A Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie di stampa russe, ha espresso una visione positiva di come l'operazione fosse stata condotta a Oleshky. Ha inoltre lodato la coordinazione tra i commissari per i diritti umani dei due paesi. Papa Leone ha dichiarato di sperare che la cooperazione tra Russia e Ucraina nell'implementazione del cessate il fuoco a Oleshky possa aprire la strada a più ampi sforzi di pace. Melania Trump ha scritto su X che la tregua ha fornito ai residenti la libertà di movimento, l'accesso a cibo, acqua pulita e medicine, oltre a un rinnovato senso di dignità senza la costante minaccia di attacchi.

Storia dei residenti e contesto bellico

Il sabato precedente, residenti affamati ed esausti di Oleshky hanno attraversato il confine verso l'Ucraina dopo un viaggio tortuoso dalla zona, situata a pochi chilometri dalla linea del fronte. Sono partiti in bus tramite la Crimea, annessa dalla Russia all'Ucraina nel 2014, per raggiungere la città russa di Anapa. Da lì, hanno preso un volo per la Bielorussia, da cui hanno continuato il loro viaggio verso l'Ucraina. Yana Lantratova, commissaria per i diritti umani russa, ha riferito che i residenti, alcuni diretti in Russia e altri in Ucraina, sono stati inizialmente portati in Crimea in 25 autobus e nove ambulanze, per poi dividersi in convogli separati.

Situazione attuale e vittime

Non è noto quanti residenti abbiano scelto di rimanere ad Oleshky, che si trova sul fiume Dnipro di fronte alla principale città controllata dall'Ucraina, Kherson. Il cessate il fuoco era rimasto stabile da martedì senza violazioni, secondo funzionari sia ucraini che russi. Questo periodo di calma ha permesso di disinnescare le strade e di portare cibo, medicine e altre forniture nella città. Le forze russe avevano preso il controllo della città subito dopo l'invasione del febbraio 2022, ma le truppe ucraine avevano riconquistato gran parte della regione, inclusa la città di Kherson, successivamente quello stesso anno. Nel frattempo, governatori regionali e servizi di emergenza hanno riportato un decesso in un attacco nella regione di Sumy, vicino al confine, area spesso bersaglio, e almeno un altro nella regione centrale di Vinnytsia.