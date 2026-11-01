Ucraina evacua 167 persone da Oleshky dopo la fine del cessate il fuoco mediato da Melania Trump e Papa Leone. Dettagli sui rifugiati e contesto geopolitico.

Ucraina ha confermato domenica la evacuazione di centosessantasette civili dalle aree minacciate della regione meridionale di Kherson, poco dopo la scadenza di una tregua locale temporanea durata sei giorni. Questa operazione umanitaria si inserisce nel contesto più ampio del conflitto in corso, segnato da attacchi continui e da complesse negoziazioni diplomatiche che coinvolgono figure di spicco internazionali. La scadenza dell'accordo è avvenuta a mezzanotte, ora di Mosca, corrispondente alle ventuno zero zero UTC, senza immediati segnali di ripresa delle ostilità da parte di entrambi i fronti belligeranti.

Mediazione diplomatica per Oleshky

La tregua nella città di Oleshky, situata sulle rive del fiume Dnepr di fronte a Kherson, controllata dagli ucraini, era stata ottenuta grazie agli sforzi di mediazione della first lady statunitense Melania Trump. A questo sforzo diplomatico si è aggiunto il coinvolgimento diretto di Papa Leone, il quale ha espresso la speranza che questa cooperazione tra Russia e Ucraina possa aprire la strada a iniziative di pace più ampie. Trump ha sottolineato su X che la tregua ha garantito ai residenti la libertà di movimento, l'accesso a cibo, acqua pulita e medicine, ripristinando un senso di dignità senza la costante minaccia di attacchi.

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Papa Leone ha definito il successo dell'operazione a Oleshky un passo significativo verso la stabilità regionale. Il pontefice ha sottolineato l'importanza di mantenere questi meccanismi di interazione tra le parti, al fine di poter continuare ad aiutare le popolazioni civili e salvare vite umane in un contesto di conflitto protratto nel tempo. Le sue parole riflettono l'urgenza globale di trovare soluzioni umanitarie anche quando il panorama politico rimane frammentato.

Dettagli dell'evacuazione e logistica

Lo Stato Maggiore ucraino ha dichiarato che le sue unità, in cooperazione con le autorità locali, hanno portato i civili evacuati verso punti sicuri nella regione di Kherson. Tra i quindicimila seicentosedici evacuati figurano ventidue bambini e ventuno persone con mobilità ridotta che richiedevano assistenza speciale. Prima di raggiungere l'Ucraina controllata, i residenti esuli da Oleshky hanno compiuto un viaggio tortuoso. Hanno viaggiato in autobus attraverso la Crimea, annessa dalla Russia nel duemilacatorze, fino alla città russa di Anapa.

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Da Anapa, hanno effettuato un volo verso la Bielorussia, da dove hanno proseguito il loro cammino verso il territorio ucraino. La Yana Lantratova, commissaria russa per i diritti umani, ha spiegato che coloro che desideravano lasciare Oleshky, diretti sia verso la Russia che verso l'Ucraina, sono stati inizialmente raccolti in venticinque autobus e nove ambulanze diretti alla Crimea. Successivamente, i convogli si sono divisi per percorsi separati. Non è chiaro quanti abitanti abbiano scelto di rimanere nella città occupata, situata esattamente di fronte alla capitale regionale ucraina.

Reazioni istituzionali e sicurezza

Il difensore civico per i diritti umani ucraino, Dmytro Lubinets, ha scritto su Telegram che entrambe le parti hanno rispettato gli obblighi assunti durante la durata del periodo di tregua. Lubinets ha dichiarato che insieme a Yana Lantratova stanno esplorando le possibilità di continuare simili iniziative umanitarie. Ha ribadito l'importanza di mantenere questo meccanismo di interazione per poter continuare ad aiutare le persone e salvare vite, sottolineando la necessità di non perdere il contatto diplomatico raggiunto.

Governatori regionali e servizi di emergenza hanno segnalato un decesso in seguito a un attacco nella regione di Sumy, al confine con la Russia, area che è un bersaglio frequente. Almeno un'altra vittima è stata registrata nella regione centrale di Vinnytsia. Oleksandr Prokudin, governatore della regione di Kherson, ha esortato i residenti a mantenere la massima vigilanza in prossimità della scadenza della tregua. Ha强烈mente sconsigliato la visita alle cosiddette zone rosse, ovvero aree e insediamenti vicini al Dnepr.

Prokudin ha precisato su Telegram che l'intensità dei bombardamenti russi in quelle zone rimane elevata e che la minaccia per la vita è estremamente alta. A Mosca, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato ai media russi che la Russia ha una visione positiva di come è stata condotta l'operazione a Oleshky. Peskov ha apprezzato la coordinazione tra i commissari per i diritti umani dei due paesi, vedendo nell'episodio un esempio di possibile collaborazione futura. La Russia ha mantenuto il controllo della città sin dall'invasione di febbraio duemiladodici, sebbene le truppe ucraine abbiano riconquistato gran parte della regione, inclusa la città di Kherson, alla fine dello stesso anno.