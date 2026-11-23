La polizia di Manchester ha evacuato 12.000 persone dalla Co-op Live dopo il rilascio di una sostanza ignota durante il concerto di Don Toliver. Ecco i dettagli.

La polizia di Manchester ha disposto l'evacuazione immediata di 12.000 persone dall'arena Co-op Live a causa del rilascio di una sostanza sconosciuta nell'aria. L'incidente è avvenuto durante la performance del rapper statunitense Don Toliver, costringendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza di livello incidente grave poco dopo le 22:00 del 22 novembre. Questa decisione ha consentito ai servizi di emergenza e alle agenzie partner di collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura all'interno della struttura.

Dettagli dell'Incidente e Reazione della Polizia

Il vice capo della polizia di Manchester Steph Parker ha confermato che l'intervento era necessario per gestire la crisi. Le prime indicazioni suggerivano la dispersione di gas lacrimogeni, ma successivamente le autorità hanno adottato la dicitura più cauta di sostanza sconosciuta. Steph Parker ha dichiarato che ora si inizieranno a comprendere appieno i dettagli della sostanza coinvolta e le modalità con cui si è verificato l'incidente. La presenza di questa sostanza ha attivato protocolli specifici per garantire la sicurezza immediata di tutti i presenti nell'edificio.

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Impatto sul Concerto di Don Toliver e Testimonianze

Don Toliver ha dovuto interrompere bruscamente la sua esibizione quando numerose persone nel pubblico hanno iniziato a tossire e a strofinarsi gli occhi. Videoclip condivisi sui social network mostrano la folla che si separa mentre la sostanza si diffonde durante il brano Tore Up. Il rapper ha abbandonato il palco mentre gli spettatori riferivano di bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. L'atmosfera è cambiata improvvisamente da un normale concerto a una situazione di emergenza sanitaria che ha richiesto un'azione immediata da parte dello staff e della sicurezza.

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Servizi Medici e Operazioni di Decontaminazione

Il servizio di ambulanze del North West ha comunicato che oltre 50 persone sono state medicate sul posto per i sintomi riportati. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale per precauzione e per ricevere cure più approfondite. I sintomi principali includevano irritazioni agli occhi e problemi respiratori di varia intensità. Per garantire la sicurezza ambientale, è stata inviata una squadra specializzata nella gestione di aree a rischio per procedere alle operazioni di decontaminazione dell'arena.

Conseguenze e Prossimi Passi

L'evacuazione di 12.000 persone ha creato disagi significativi nel centro di Manchester, con lunghe attese per l'uscita dalla struttura. Le autorità hanno lavorato incessantemente per verificare la natura esatta della sostanza e per assicurare che non vi fossero ulteriori rischi per la salute pubblica. I prossimi passi coinvolgeranno le indagini della polizia per identificare la fonte del rilascio e stabilire le responsabilità legali. Eventuali sviluppi sull'identità della sostanza saranno comunicati ufficialmente non appena le analisi di laboratorio confermeranno i risultati.