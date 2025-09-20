Evacuazioni da Gaza verso Russia e Giordania. Mosca critica le azioni in Cisgiordania e continua ad assistere la popolazione colpita. Aisla promuove iniziative di sollievo per i malati di Sla.

Dopo aver varcato il checkpoint di Kerem Shalom, un gruppo di persone evacuate dalla Striscia di Gaza è arrivato in Egitto per essere trasferito in Giordania attraverso il ponte Allenby, un valico di frontiera che attraversa il fiume Giordano. Contemporaneamente, questa notte, decine di persone evacuate dalla Striscia sono atterrate all'aeroporto Domodedovo, nella capitale russa.

Il gruppo è destinato a San Pietroburgo e Arkhangelsk, con una significativa parte, più di trenta persone, dirette a Makhachkala. Tra loro, si contano 25 minori e 11 donne, sottolineando l'urgenza e la delicatezza delle operazioni di soccorso. Circa 50 di questi evacuati provengono da Gaza e sono riusciti a fuggire dai bombardamenti israeliani grazie all'assistenza della missione russa presso l'Autorità nazionale palestinese. La missione russa ha svolto un ruolo cruciale, facilitando l'evacuazione e offrendo rifugio a coloro che vivevano sotto costante minaccia. Le testimonianze raccolte delineano una situazione drammatica e complessa. Un volontario russo, che ha vissuto nella Striscia dal 2023, ha descritto le difficoltà estreme affrontate dai residenti. Ha sottolineato come l'accesso a beni di prima necessità, come la farina, sia diventato incredibilmente oneroso, con costi che raggiungono i 400 o 500 dollari per un solo sacco. Questa situazione evidenzia l'impatto devastante del conflitto sulla vita quotidiana, con l'aumento vertiginoso dei prezzi e la difficoltà nell'approvvigionamento di generi alimentari essenziali. L'evacuazione odierna non è un caso isolato. Il Cremlino ha dimostrato un impegno costante nel sostenere la popolazione di Gaza, avendo già organizzato l'evacuazione di oltre mille persone dall'enclave nel corso del 2023. Questo sottolinea la determinazione della Russia nell'affrontare la crisi umanitaria e nel fornire assistenza a coloro che ne hanno disperatamente bisogno. \La Russia ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione nella regione, come dimostra la richiesta formale di intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fermare il conflitto a Gaza. L'ultima condanna da Mosca è arrivata per le azioni in Cisgiordania, considerate una “grave violazione del diritto internazionale”, in particolare della Carta delle Nazioni Unite. La Russia ha ribadito che tali azioni rappresentano una minaccia alla sovranità e all'integrità territoriale degli Stati indipendenti, e che potrebbero portare a un'ulteriore destabilizzazione della situazione in Medio Oriente. Queste dichiarazioni evidenziano la posizione della Russia nel sostenere la risoluzione pacifica dei conflitti e nel condannare le azioni che violano il diritto internazionale e minacciano la stabilità regionale. L'impegno della Russia in questa crisi umanitaria si estende oltre l'evacuazione dei civili. L'iniziativa 'Operazione sollievo' è un esempio tangibile dell'impegno di Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che ha permesso a Stefano Carli, persona con Sla, di tornare alla Scala di Milano. Questo dimostra l'importanza di attività sociali e ricreative per il benessere dei malati e dei loro caregiver. In concomitanza, a Milano, si sottolinea l'importanza dell'assistenza a domicilio per le persone con Sla, evidenziando le sfide legate alla rapida evoluzione della malattia e la necessità di percorsi agevolati per garantire assistenza tempestiva. Chiara Gattoni, esperta e assistente sociale del Centro di ascolto di Aisla, evidenzia la necessità di creare una cultura sulla malattia, rendendo la sensibilizzazione uno strumento chiave per una risposta rapida. L'Operazione sollievo, condotta da Aisla, si focalizza sull'analizzare i bisogni delle famiglie colpite dalla Sla, offrendo servizi personalizzati come noleggio di comunicatori, vacanze accessibili e consulenze a domicilio. Stefania Bastianello, direttore tecnico di Aisla, sottolinea l'ampia gamma di azioni intraprese nel 2024 per supportare pazienti e caregiver. L'associazione ha gestito oltre 14.000 azioni, dimostrando il loro impegno concreto e costante





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Gaza Evacuazione Russia Conflitto Sla

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Quei dossier su Gaza: 'Notizie pilotate da Iran, Russia e Cina'L'ex ministro Terzi di Sant'Agata: 'L'Onu e le lobby insabbiano i loro finanziamenti per Hamas'

Leggi di più »

Due soldati israeliani uccisi a un valico di frontiera tra Giordania e CisgiordaniaIl 18 settembre due soldati israeliani sono stati uccisi al valico di frontiera di Allenby, tra la Cisgiordania occupata e la Giordania, hanno annunciato le autorità israeliane. Leggi

Leggi di più »

L'Idf: circa metà dei palestinesi fuggita da Gaza City. Media, Israele chiude due valichi con la GiordaniaSecondo le ultime stime dell'Idf, circa 480.000 palestinesi sono finora fuggite da Gaza City, dirigendosi verso il sud della Striscia. (ANSA)

Leggi di più »

In fuga da Gaza, destinazione Mosca: la Russia salva 50 persone sfuggite ai bombardamenti israelianiI diplomatici hanno aiutato a fare evacuare dalla Palestina oltre 70 cittadini russi e palestinesi (tra loro 25 minori e 11 donne)

Leggi di più »

Gaza, mezzo milione in fuga. Israele: 'Ora massima forza. In Yemen la nostra bandiera'Stop all'ingresso di aiuti dalla Giordania Katz: 'Uccideremo il leader Houthi'

Leggi di più »

Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza CityTrump: 'Ostaggi a Gaza a rischio ma potrebbero essere liberati'. Media, 'da marzo 15 morti palestinesi su 16 sono civili' (ANSA)

Leggi di più »