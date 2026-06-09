Evade dal carcere per la laurea, catturato in Spagna dopo due settimane: estradito Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo

Andrea Cavallari, evaso dal carcere di Bologna il 3 luglio per sostenere l'esame di laurea, è stato arrestato a Lloret de Mar dopo due settimane di latitanza. Estradato in Italia, il 26enne, condannato per la strage della discoteca di Corinaldo del 2018, è ora nel carcere di Civitavecchia. Si indaga sui possibili complici e sul kit per la fuga, che includeva documenti falsi e denaro contraffatto.

Andrea Cavallari , il 26enne condannato per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo del 2018, è stato estradato in Italia dopo circa due settimane di latitanza in Spagna.

L'uomo, che era evaso il 3 luglio dal carcere di Bologna approfittando di un permesso premio per sostenere l'esame di laurea in Giurisprudenza, è stato catturato a Lloret de Mar il 17 luglio. Le indagini, condotte dai carabinieri di Ancona e Bologna e dalla polizia penitenziaria bolognese, hanno portato alla sua localizzazione. Durante la fuga aveva con sé documenti falsi, una carta di credito rubata e una somma consistente di denaro falso, elementi che hanno agevolato la sua identificazione.

Si sospetta che abbia ricevuto aiuto da complici, sui quali sono in corso approfondimenti. Cavallari, originario di Bomporto (Modena), faceva parte della cosiddetta banda dello spray, responsabile di diversi episodi di rapina con spray urticante. Per il fatto di Corinaldo, in cui persero la vita sei persone, la Cassazione ha confermato nel 2022 le condanne per omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni. Dopo l'arresto in Spagna è stato trattenuto nel carcere di Brians a Barcellona in attesa dell'estradizione.

È previsto il suo arrivo a Roma, dove sarà trasferito nel carcere di Civitavecchia. La vicenda solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza dei permessi penitenziari e sul controllo dei detenuti in semilibertà, oltre che sulla rete di supporto che potrebbe aver facilitato la fuga





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