Evasione fiscale in Italia: la mappa del rischio e i settori a forte rischio

I dati del Mef analizzati dal Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera mostrano una mappa del rischio di evasione fiscale in Italia, con settori a forte rischio come ristoratori, venditori ambulanti, tassisti e concessionarie d'auto. La bussola utilizzata dal Mef sono gli Indici Sintetici di Affidabilità, che misurano la coerenza dei ricavi dichiarati con i parametri statistici dell'attività.

I dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze ( Mef ) analizzati dal Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera mostrano una mappa del rischio di evasione fiscale in Italia.

Da un lato, ci sono le categorie storicamente più trasparenti, dove oltre il 60% dei contribuenti risulta in regola con l'erario. Dall'altro, resistono i settori a forte rischio evasione, con picchi in cui appena il 30% degli operatori supera l'esame delle tasse. Spiccano medici, commercialisti, ingegneri, consulenti del lavoro e operatori sanitari. Al contrario, la lista nera di chi fatica a emettere scontrini e fatture vede in testa ristoratori, venditori ambulanti, tassisti, servizi di Ncc e concessionarie d'auto.

La bussola utilizzata dal Mef per tracciare questa mappa sono gli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), che misurano la coerenza dei ricavi dichiarati con i parametri statistici dell'attività. La soglia minima per essere considerati contribuenti affidabili è fissata al punteggio di 8. L'analisi dei dati evidenzia discrepanze macroscopiche tra chi ottiene la sufficienza fiscale e chi si ferma al di sotto, con divari significativi nei guadagni storici delle diverse professioni.

Tuttavia, i trend più recenti mostrano segnali di forte miglioramento per alcune attività di prossimità e del mondo professionale, come negozi di alimentari, psicologi, geometri, architetti e avvocati. Al contrario, la quota di contribuenti in regola è in contrazione tra i venditori ambulanti, agenti di commercio, concessionari di auto, farmacie, bar, pasticcerie e macellerie





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