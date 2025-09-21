Evenepoel trionfa a Kigali: terzo titolo mondiale consecutivo a cronometro

Remco Evenepoel domina la cronometro ai Mondiali di Kigali, superando Pogacar e conquistando il suo terzo titolo mondiale consecutivo. Ottima prestazione anche per l'australiano Vine e il belga Van Wilder. Marlene Reusser vince la prova femminile. L'evento in Ruanda registra numeri record.

Evenepoel si conferma signore del tempo, conquistando il suo terzo titolo mondiale consecutivo a cronometro. A Kigali, in Ruanda, durante la prima edizione dei Mondiali di ciclismo in Africa, il fuoriclasse belga ha dominato la competizione, infliggendo una dura sconfitta a Tadej Pogacar , costretto ad arrendersi sul Muro finale di Kimihurura. Un risultato che consolida ulteriormente il dominio di Evenepoel e apre prospettive interessanti per la prova in linea, in programma domenica prossima.

\La prova a cronometro, lunga 40,6 km con un dislivello di 680 metri, ha visto Evenepoel partire subito a gran ritmo, mantenendo un vantaggio costante su Pogacar, evidenziato dai rilevamenti cronometrici intermedi. Il belga ha dimostrato una condizione fisica impeccabile, gestendo al meglio le energie e accelerando nel finale, quando ha raggiunto e superato Pogacar. Il suo tempo finale, con una media di 49,460 km/h, testimonia l'eccezionalità della sua performance. Ai primi posti, si sono classificati l'australiano Vine, secondo, e il belga Van Wilder, terzo. \Per Evenepoel si tratta del terzo titolo mondiale consecutivo, un traguardo raggiunto solo da pochi grandi campioni nella storia del ciclismo. Il belga ha dimostrato una determinazione e una cattiveria agonistica straordinarie, preparando meticolosamente la competizione e anticipando le vaccinazioni per non avere interferenze. Il suo obiettivo è chiaro: puntare al quarto titolo consecutivo nel 2025 a Montreal. L'evento ha visto anche la vittoria di Marlene Reusser nella competizione femminile, e ha registrato numeri record in termini di nazioni partecipanti e corridori iscritti, consolidando il successo della scommessa dell'UCI di portare i Mondiali in Africa. Il Mondiale in Ruanda prosegue con le cronometro Under 23, con l'Italia che punta alle prime medaglie





