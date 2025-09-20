Eventi chiave in Italia: America's Cup a Napoli, anniversario Coca-Cola e Salone Nautico

Una panoramica sugli eventi più importanti che si svolgono in Italia, dalla celebrazione dei 50 anni dello stabilimento Coca-Cola di Nogara, all'arrivo dell'America's Cup a Napoli nel 2027, fino al Salone Nautico di Genova, espressione dell'eccellenza italiana nel settore nautico.

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Al di là di ogni marchio commerciale, sono le persone a fare un'azienda. Senza i lavoratori, la loro passione e il loro impegno, tutto passerebbe in secondo piano. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, questa mattina ai cinquant'anni dello stabilimento Coca-Cola di Nogara (Verona), il più grande in Italia ed Europa per capacità produttiva.

Per chi, come me, è di questo territorio, un simile traguardo è un grande orgoglio, frutto del lavoro, della professionalità e dell'impegno di tanti. Il Presidente Fontana ha anche parlato di Olimpiadi, di cui il celebre brand è storico sponsor: Milano-Cortina è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una importante collaborazione tra istituzioni - ha detto -. Ringrazio tutti per questo. Ho ascoltato oggi - ha poi sottolineato - tante storie di vita e tanto orgoglio di appartenere a questa comunità. Complimenti e grazie per quello che avete fatto per il territorio. A tutti buon anniversario. Genova, 20 set. (Adnkronos) - Per la prima volta il trofeo nautico più importante al Mondo, l’America’s Cup, sarà nel nostro paese. La cornice del Salone Nautico è la location giusta per una presentazione di un evento del genere dove abbiamo l'opportunità di firmare un protocollo tra Confindustria Nautica e America's Cup event che ribadisce come l’Italia paese stia diventando un riferimento internazionale importante. Con queste dichiarazioni, rilasciate a margine della firma del protocollo d'intesa tra Confindustria Nautica e America's Cup Event, Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, ha risposto alle domande della stampa in merito all’arrivo in Italia, nel 2027 a Napoli, della più importante competizione di vela al mondo. Il ministro ha sottolineato, anche, la grandezza del Salone Nautico di Genova: È l'espressione più genuina e autentica dell'eccellenza italiana. Un appuntamento che ha una rilevanza di tipo internazionale. Questo, per dimensioni e per importanza, è il terzo salone al mondo. Genova ha il potenziale per diventare veramente un punto di riferimento per la nautica internazionale ed è importante per il comparto nautico che è diventato espressione del made in Italy in maniera considerevole. Non solo prestigio ed eccellenze per il settore nautico ma anche un contributo al Pil nazionale non indifferente: La partecipazione al prodotto interno lordo del comparto è significativo. Essere qui oggi testimonia l'interesse e l'attenzione che il nostro governo ha verso la nautica, ha concluso Zangrillo. Coca-Cola Hbc Italia festeggia 50 anni di crescita e innovazione dello stabilimento di Nogara Roma, 20 set. (Adnkronos) - Coca-Cola Hbc Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, festeggia oggi i 50 anni della fabbrica veneta di Nogara, il più grande sito produttivo d’Italia e il primo in Europa per capacità produttiva. All’evento di celebrazione, che ha visto partecipare i dipendenti storici e quelli attuali con le loro famiglie, hanno preso parte questa mattina Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, Matteo Salvini, Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, Flavio Massimo Pasini, Sindaco di Nogara, Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, Giuseppe Riello, Presidente Confindustria Verona oltre al management italiano e del Gruppo con Naya Kalogeraki, Chief Operating Officer Coca-Cola Hbc, Miles Karemacher, General Manager Coca-Cola HBC Italia, Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola Italia. Lo stabilimento, dove nel 1975 fu prodotta la prima lattina di Coca-Cola in Italia, è oggi un fiore all’occhiello per la produzione di Coca-Cola nel Paese: la fabbrica, che conta oggi 11 linee produttive e un centro logistico, ha raggiunto un’estensione di 266.000 metri quadri, generando un significativo impatto occupazionale lungo tutta la filiera locale. Coinvolgendo con le proprie attività più di 100 aziende locali, di cui più dell’85% piccole-medie e micro imprese, in Veneto Coca-Cola crea direttamente e attraverso il suo indotto 3.269 posti di lavoro (lo 0,15% degli occupati totali all’interno della regione), con un totale di 7.300 persone che beneficiano dei redditi di lavoro generati da Coca-Cola lungo la filiera. Così il presidente del Senato, è intervenuto in apertura dell’evento Portofino Talk, organizzato da Philia Associates e Comune di Portofino che si è svolto nel borgo ligure. I dati raccolti dall’organizzazione indipendente Armed Conflict Location and Event Data indicano anche un aumento significativo degli incidenti che comportano la demolizione di edific





