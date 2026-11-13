Eventi Roma 14-15 Novembre: Da Roba Bella a Pokémon, le attività per il weekend

Scopri la programmazione di Roma dal 13 al 15 novembre: mercatini vintage, Japan Days, show Pokémon e apertura ufficiale delle luminarie natalizie per un weekend ricco di cultura.

Il fine settimana del 14 e 15 novembre trasformerà Roma in un hub culturale dinamico, caratterizzato da temperature miti e un'atmosfera che inizia a rispecchiare l'imminente stagione invernale. La capitale offrirà un'ampia gamma di esperienze, spaziando dai mercati dell'antiquariato alle celebrazioni tecnologiche, fino alle prime accensioni decorative che preannunciano il Natale.

Mercati Vintage e Cultura Aziendale

Il Vintage Market Roma porta la sua selezione di oggetti unici al Sabo District nel contesto dell'evento Roba Bella, che si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre. L'appuntamento propone sessanta espositori provenienti da tutta Italia, organizzati in tre aree tematiche dedicate alla riscoperta di pezzirari e design del passato in un contesto industriale.

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Nello stesso arco temporale, il Garum Museo della Cucina al Circo Massimo ospita Ficus al Massimo. Questo mercatino privilegia i creativi indipendenti, presentando sartoria, ceramica, illustrazione e gioielli a contatto con il patrimonio storico del museo dedicato alla storia dell'alimentazione.

Esplorazione del Giappone e Tradizioni Lazerziali

L'Ippodromo di Capannelle accoglie i Japan Days il 14 e 15 novembre, offrendo un immersione profonda nella cultura nipponica contemporanea e tradizionale. Oltre centomila visitatori potranno interagire con i numerosi espositori italiani, esplorando settori che spaziano dall'artigianato alla moda, fino al collezionismo oggettistico.

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La proposta gastronomica include specialità di street food come onigiri, curry rice, yakitori e takoyaki, accompagnate da matcha e degustazioni di sakè. Questo evento rappresenta un punto di incontro significativo tra le comunità italiane e l'estetica giapponese.

Intrattenimento Nostalgico e Famiglia

Dal 14 al 15 novembre, Maximo Shopping Center celebra il ventitreesimo anniversario dei Pokémon con eventi dedicati allo scambio di carte e alle battaglive. Presso il MediaWorld all'interno di Porta di Roma, i fan potranno incontrare la community, giocare e ricevere gadget in omaggio, con la presenza dell'iconico Pikachu e attività di coloring.

Parallelamente, Robot Mania trasformerà Maximo Shopping Center in un'esposizione itinerante dedicata ai robot dei cartoni animati degli anni Ottanta e Novanta. Statua monumentali e incontri specialsi con personaggi animati accompagneranno la visita fino al 15 novembre.

Iniziative Solidali e Gastronomiche

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, Villa Ada ospita una rievocazione dei Giochi di Strada nella penisola del laghetto. Le attività includono lippa, tamburello, tiro alla fune e freccette, unite a un'autoemoteca per la donazione del sangue che unisce intrattenimento e impegno solidale.

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La programmazione culinaria prosegue con Ravioli da Mondo a Eataly Roma fino al 15 novembre. Il festival gastronomico propone ricette tradizionali e creative da tutto il globo, permettendo di assaporare ravioli cinesi, empanadas argentine e fagottini peruviani.

Lancio Ufficiale delle Feste Natalizie

Castel Romano Designer Outlet celebra il suo switch on ufficiale sabato 14 novembre alle ore 17. La Piazza della Fontana diventerà uno scenario live dove il comico romano Dado accompagnerà il pubblico nell'accensione delle luminarie a tema Stars&Gift, segnando l'avvio ufficiale della stagione delle feste in Italia.