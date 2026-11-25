Scopri il programma culturale di Roma dal 26 al 29 novembre: mostra al Maxxi, abete Harry Potter e l'opera The Rake's Progress al Teatro dell'Opera.

I cittadini e i visitatori di Roma hanno una ricca agenda culturale di fronte alle prossime giornate dal 26 al 29 novembre. Il capoluogo laziale si prepara ad accogliere mostre d'arte internazionale, produzioni teatrali acclamate e spettacoli musicali di alto livello. Tra le attrazioni principali, spicca l'inaugurazione della stagione lirica al Teatro dell'Opera con una produzione mai vista prima nella capitale e la celebrazione della nuova serie televisiva di Harry Potter con uninstallazione iconica nel centro storico.

La mostra Sensing the Future al Maxxi

La mostra "Sensing the Future", curata da Gabriele Simongini, rimane aperta fino al 31 gennaio e propone un dialogo affascinante tra le avanguardie storiche e l'odierna contemporaneità. L'esposizione mette in relazione le visioni futuriste con le nuove prospettive dell'arte attuale, creando un percorso immersivo che attraversa decenni di creatività.

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Nel percorso espositivo sono presenti opere chiave di maestri del movimento, tra cui Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Tullio Crali, Fortunato Depero, Gerardo Dottori e Filippo Tommaso Marinetti. A questi si affiancano le ricerche di artisti come Růžena Zátková, il cui lavoro si intreccia con le produzioni di Fabio Giampietro, Donato Piccolo e Quayola. L'allestimento invita il pubblico a riflettere sull'evoluzione del linguaggio visivo nel tempo.

The Rake's Progress al Teatro dell'Opera

L'opera "The Rake's Progress" di Igor' Stravinskij apre la nuova stagione al Teatro dell'Opera di Roma dopo 58 anni dalla sua ultima rappresentazione nella città. La produzione è firmata dal regista spagnolo Rafael R. Villalobos, che firma anche la scenografia e i costumi, creando un'atmosfera visiva coerente con la narrazione del capolavoro musicale.

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Il direttore musicale Michele Mariotti guida l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e il Coro, diretto da Ciro Visco. Entrambi i protagonisti artistici affrontano per la prima volta questo capolavoro basato sul libretto di Wystan Hugh Auden e Chester Kallman. Mariotti definisce l'opera un capolavoro che va oltre la storia di decadimento morale, toccando sfaccettature universali dell'animo umano e riflettendo sulle responsabilità individuali.

Il cast d'eccezione vede il tenore statunitense Lawrence Brownlee debuttare nel ruolo di Tom Rakewell. Rosalia Cid interpreta per la prima volta Anne Trulove, mentre Alex Esposito, noto per le sue interpretazioni demoniache, veste i panni di Nick Shadow. Jennifer Larmore interpreta Mother Goose e Daniela Barcellona, esperta in ruoli en travesti, è la "mostruosa" Baba la turca. Completano il cast Simone Alberghini nei panni di Trulove e Ya-Chung Huang in quelli di Sellem.

Ambra Jovinelli e il ritorno di Alessandro Haber

Al Teatro Ambra Jovinelli, fino al 6 dicembre, va in scena "Le ultime Lune" di Furio Burdon, diretto da Paolo Valerio. Lo spettacolo pone al centro della narrazione il ritorno di Alessandro Haber, che raccoglie idealmente il testimone di Marcello Mastroianni in una storia incentrata sull'invecchiamento e sulle relazioni familiari. In scena compaiono anche Silvia Siravo e Francesco Godina.

La trama segue un anziano professore in attesa del figlio, incaricato di accompagnarlo nella casa di riposo Villa Delizia. Il giovane ha scelto di trasferirsi per lasciare spazio ai nipoti, una decisione che svela dinamiche complesse di amore, orgoglio e delusione. Nel frattempo, il protagonista dialoga con la moglie scomparsa e traccia il bilancio della propria vita. Paolo Valerio sottolinea come il testo parli a tutti, affrontando la percezione della vecchiaia, la solitudine e gli affetti.

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Eventi paralleli e calendario musicale

Nel centro di Roma, presso la Galleria Alberto Sordi, è installato un abete decorato tematicamente per celebrare l'arrivo della nuova serie TV "Harry Potter" su HBO Max. L'installazione, visibile fino al 29 novembre, richiama gli stemmi delle casate, i gufi e il Cappello Parlante, anticipando l'uscita del primo episodio prevista per il 25 dicembre. La sera del 29 novembre, l'artista sarà presente al The Space Cinema Roma Moderno per la proiezione di "Lorenzo - L'incredibile Avventura di Jovanotti", incontrando il pubblico in sala.

Al Teatro India, dal 25 al 29 novembre, si tiene "Breaking Brecht - Sing'n'Song Cabaret", diretto da Giovanna Gra. Lo spettacolo racconta la vita di Bertolt Brecht attraverso le voci di, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini, proiettando anche le ombre dei Servizi Segreti evocate dall'Intelligenza Artificiale. Nello stesso periodo, al Teatro India va in scena "I am the Wind" di Jon Fosse, diretto da Gábor Tompa con coreografie di Enikő Györgyjakab, una riflessione su fragilità e rinascita.

Per il settore musicale, Igor' Stravinskij ispira anche un'esposizione parallela con le otto incisioni del ciclo "A Rake's Progress" di William Hogarth. Queste stampe, esposte in concomitanza con l'opera, mostrano la fonte letteraria e visiva che ha influenzato la composizione musicale. Per il 30 novembre, il calendario prevede Dente e Guido Catalano al Parco della Musica. L'Auditorium Parco della Musica ospita anche Mario Venuti & Tony Canto, mentre Rachel Willis-Sørensen affianca l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un programma dedicato a Richard Strauss e Johannes Brahms.