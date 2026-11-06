Eventi sportivi a Londra a novembre 2026: date e come acquistare i biglietti

Calcio e rugby a Londra nel novembre 2026: date, canali ufficiali e modalità di acquisto dei biglietti per Arsenal, Inghilterra e Nations Championship.

Novembre 2026 si preannuncia un mese ricco di appuntamenti sportivi a Londra, con la conclusione della prima edizione del Nations Championship di rugby. Le finali del weekend dal 27 al 29 novembre si svolgeranno nella capitale britannica, mentre atleti di livello mondiale si esibiranno negli impianti più celebri della città.

La guida è rivolta sia a chi si trova a Londra per una vacanza o un viaggio di lavoro, sia a chi vive in città e cerca biglietti all'ultimo minuto. Tra le opzioni principali figurano le partite casalinghe della nazionale inglese, le sfide di Premier League e gli incontri di Champions League giocati all'Emirates Stadium.

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Biglietti per l'Inghilterra: come funzionano le vendite

I biglietti per le partite casalinghe dell'Inghilterra vengono messi in vendita inizialmente attraverso il portale ufficiale di England Football. Le prime finestre di acquisto sono riservate ai membri dell'England Supporters Travel Club e ai titolari di abbonamenti affiliati alla FA.

Solo dopo questa fase vengono destinati alla vendita libera gli eventuali biglietti rimasti. Questo meccanismo significa che chi non appartiene a queste categorie deve controllare regolarmente i canali ufficiali per cogliere le disponibilità successive.

I prezzi variano notevolmente in base alla posizione del posto e al pacchetto scelto. Le cifre precise delle fasce di prezzo non sono riportate nel testo di partenza, quindi è consigliabile verificarle direttamente sul portale di England Football.

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A metà novembre è prevista un'altra pausa per le nazionali. Prima e dopo la pausa sono comunque in programma alcune sfide di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Premier League: stadi, abbonamenti e hospitality

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti e ai pacchetti hospitality aggiuntivi. Questi prodotti si acquistano attraverso i portali ufficiali dei club.

L'Arsenal F.C. gioca all'Emirates Stadium, nel quartiere di Holloway a Londra nord. Il Chelsea F.C. disputa le partite allo Stamford Bridge, a Fulham, Londra ovest, mentre il Fulham F.C. gioca al Craven Cottage, sempre a Fulham, Londra ovest.

Se non si riesce a ottenere un posto attraverso i canali ufficiali dei club, o si cerca un biglietto all'ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme di rivendita verificate. Tra gli appuntamenti da segnare c'è Arsenal-Borussia Dortmund, in programma all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre con calcio d'inizio alle 20:00 (GMT).

Arsenal: sorteggi Red Member e posti garantiti

L'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato che combina posti garantiti e sorteggi riservati ai Red Member con iscrizione a pagamento. Il club spiega questa scelta con la domanda senza precedenti e con l'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium gestito interamente in digitale.

Sono garantiti posti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e per le 4 partite casalinghe di Champions League della fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita del club.

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Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite dai sorteggi. I membri devono registrarsi in un'apposita finestra di richiesta, settimane prima di ogni partita.

Se una partita è esaurita, i membri ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo nominale. Le opzioni hospitality di fascia alta, con posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, si prenotano sul portale hospitality ufficiale.

Sono previste riduzioni per i Junior Gunners under 18, per i membri Young Adult tra 18 e 24 anni e per i tifosi Senior oltre 66 anni. Per partecipare ai sorteggi o acquistare al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali serve un'iscrizione ufficiale al club, attiva e a pagamento.

Nations Championship e rugby a Twickenham

Il weekend delle finali del Nations Championship si svolge a Londra dal 27 al 29 novembre, e l'Allianz Stadium di Twickenham ospita tutte le partite della manifestazione conclusiva. Il torneo mette di fronte le grandi potenze del rugby dell'emisfero nord e sud per incoronare una squadra campione a livello mondiale.

Il Nations Championship è un torneo nuovissimo e biennale, inaugurato a luglio. La sua fase conclusiva a Londra rappresenta quindi il momento decisivo di questa prima edizione.

Twickenham ospiterà anche le ultime tre partite dell'Inghilterra nella fase a gironi. Gli avversari sono l'Australia l'8 novembre, il Giappone il 14 novembre e la Nuova Zelanda il 21 novembre.