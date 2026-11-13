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Evento immersivo gratuito a La Città Ideale: iscrizioni aperte per il 22 novembre

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Evento immersivo gratuito a La Città Ideale: iscrizioni aperte per il 22 novembre
La Città Ideale · Evento Immersivo · Giovanissimi
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Scopri come partecipare all'esperienza educativa gratuita a La Città Ideale il 22 novembre. Un gioco di ruolo dal vivo per adolescenti che insegna cooperazione e resilienza. Iscrizioni obbligatorie.

Un incontro speciale è in programma per i giovani adolescenti presso La Città Ideale, che si terrà domenica 22 novembre. L'evento prevede un'esperienza educativa gratuita e interattiva, concepita specificamente per sviluppare competenze sociali attraverso il gioco. L'iniziativa trasforma l'ambiente in una simulazione complessa dove i partecipanti devono ricostruire una società partendo da zero.

Dettagli e Meccaniche dell'Esperienza

Il cuore dell'evento è un gioco di ruolo dal vivo che immerge i ragazzi in uno scenario apparentemente post-apocalittico. Questa ambientazione non serve a spaventare, ma a creare un contesto realistico in cui affrontare prove difficili. I partecipanti vengono suddivisi in comunità distinte, ognuna delle quali deve gestire risorse scarse e limitate con grande cura.

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Non esiste un copione predefinito che guidi le azioni dei giocatori. Ogni decisione presa collettivamente ha conseguenze dirette e immediate sul destino del proprio gruppo. La dinamica è progettata per mostrare come la ricostruzione sociale richieda sforzo comune e come nessun individuo possa raggiungere l'obiettivo da solo.

Competenze e Obiettivi Educativi

Oltre alla semplice sopravvivenza nel gioco, gli adolescenti devono imparare a fare squadra in modo efficace. La velocità fisica non è sufficiente per superare le sfide imposte dal scenario. I partecipanti devono fare affidamento su creatività, capacità di ascolto attivo e fiducia reciproca tra i membri del team.

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La gestione degli imprevisti è una componente centrale dell'esperienza. I ragazzi saranno chiamati a stringere alleanze strategiche con altri gruppi o a gestire conflitti interni. Queste interazioni insegnano l'importanza della collaborazione e della risoluzione pacifica dei problemi in contesti di alta pressione.

Partecipazione e Dettagli Logistici

L'accesso all'evento è gratuito per tutti i partecipanti interessati. Tuttavia, la prenotazione è un requisito obbligatorio per garantire l'organizzazione delle attività. È necessario inviare un'iscrizione preventiva all'indirizzo email fondazione@lacittaideale.eu per confermare la presenza.

La durata dell'esperienza si estenderà per l'intera giornata, dalle ore 11:00 fino alle ore 17:00. Questo arco di tempo permette di vivere tutte le fasi della simulazione con la dovuta calma. Si consiglia ai partecipanti di prepararsi mentalmente all'interazione intensa con i coetanei.

Impatto Educativo sul Futuro

Tale iniziativa mira a fornire agli adolescenti strumenti concreti per la vita reale. Le competenze di cooperazione sviluppate durante il gioco sono trasferibili alla scuola e al lavoro futuro. L'evento rappresenta un'opportunità unica per sperimentare il valore della comunità in un ambiente protetto e guidato.

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La Fondazione che promuove l'evento sottolinea come questa avventura possa essere sorprendente anche nei momenti di difficoltà simulata. L'obiettivo finale non è la vittoria competitiva, ma la comprensione profonda di come la società funzioni attraverso il lavoro di squadra. Si invita quindi la cittadinanza a diffondere queste informazioni tra i giovani.

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